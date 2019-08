Je horký den, když s ním čekáme na kurtu, až začne trénink těch nejmenších tenistů. Zájem dětí o sport poměrně roste; možná spíše i zájem jejich rodičů. „Díky tomu, že jako Češi máme úspěchy na reprezentační úrovni, tak zájem je,“ přemýšlí František Sysel, když odpovídá, proč je tenis tak oblíbený.

Trable jsou ale v tom, že spousta rodičů bere celou záležitost spíše jako kroužek než jako výkonnostní sport. „Pak nastává problém, že v soutěžích kolikrát není dostatek hráčů na to, aby děti mohly něco hrát,“ vysvětluje. Řešení je nasnadě: spojit se s okolními týmy, půjčovat si hráče v rámci hostování, přestupy…

Některé děti začínají hrát od čtyř let, podle šéftrenéra je těžké stanovit ten „optimální“ věk, kdy je vhodné začít. „Myslím, že 5. až 6. rok je nejlepší. Někteří ale začínají dříve, jiní později, je to hodně individuální. Záleží na konkrétním dítěti. Některé čtyřleté děti se nevydrží soustředit na delší dobu, ale jsou i výjimky,“ vysvětluje František Sysel.

O chvilku později začínají přicházet malí hráči. Trénink začíná rozehráním, potom už nacvičují konkrétní věci na kurtu. „To se bavíme o takovém tom klasickém tenisovém tréninku. U malých dětí se snažíme zapojit co nejvíce cvičení na koordinaci, to je v tomto věku nejdůležitější,“ podotýká.

U menších dětí jsou pak tréninky jiné. „Snažíme se, aby je to co nejvíce bavilo, aby je sport chytnul. Potom se mohou zlepšovat a to je klíč k úspěchu. Proto s nimi hrajeme různé soutěže a hry,“ vysvětluje trenér.

Oproti některým jiným sportům je ale třeba brát na vědomí, že je tenis finančně náročnější sport. „Je třeba zaplatit trenéra, ale v zimě je třeba zaplatit halu, ta něco stojí. A k tomu samozřejmě je nutné připočíst cestování, turnaje, to všechno se promítá do finanční náročnosti,“ podotýká trenér.

A jaký je předpoklad úspěšného tenisty, ptáme se Františka Sysla. „Tenis je komplexní sport. Hráč musí být šikovný, musí na tom být fyzicky dobře. Tenisti jsou v podstatě atleti,“ řekl František Sysel.

Ovšem je tu jedna důležitá věc. „Do tenisového výkonu promlouvá i hlava,“ vysvětluje. Hráč tak musí být psychicky dostatečně silný a odolný, aby dokázal vyhrát. „Není to kolektivní sport, kde to ostatní hráči vynahradí. Na kurtu je každý sám za sebe, musíte se s tím vyrovnat,“ dodal.