Nástrahy i tentokrát potrápily nejednoho běžce a mnoho z nich muselo plnit dvacet angličáků za jejich nezdolání. Trasa vedla nejen přilehlými kopcovitými lesy, ale protínala také cechovnu, řetízkové šatny horníků a další unikátní prostory skanzenu. Nechyběla samozřejmě ani návštěva začátku důlních šachet. Vše do sebe parádně zapadalo a na pětikilometrové trati se rozhodně nikdo nenudil.

Početná enkláva kralupských Gladiators ani tentokrát nepřerušila svojí pódiovou sérii. Na stupně vítězů se zástupci klubu postavili hned čtyřikrát.

Pavel Růžek vytěžil bronz v kategorii mužů do 39 let, Josef Lacina v kategorii muži nad 39 let. V týmových dvojicích nezůstali pozadu ani Jiří Cimler a Matěj Šindler, kteří si třetím místem spravili chuť po Heroes Race.

Stejné umístění si vyběhla i sběratelka pódií Vendula Soukupová mezi ženami do 39 let. Od začátku roku tedy Kralupáci drží bilanci co závod, to minimálně dva cenné kovy. Zopakují úspěchy i poslední únorový víkend na Spartan Race na Slovensku?