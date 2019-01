Rakovník - Výborný měsíc má za sebou rakovnická závodnice a reprezentantka České republiky v aerobiku.

Semifinále pražského republikového mistrovství vyšlo Žanetě Palčekové a jejímu týmu na výbornou. V kategorii Aerobik grande 17 a více let obsadily ženy tu nejvyšší příčku. Po finálovém kole je však rozhodčí ohodnotili „jen“ na 2.místo. „Nebyly jsme ani moc zklamané. Bohužel, už jsme trochu zvyklé. Nic jsme ve finálové sestavě nezkazily a byly jsme se svým výkonem spokojené,“ zhodnotila vystoupení svého týmu na mistrovství republiky mírně zklamaná Žaneta Palčeková. Rakovnickou úspěšnou závodnici nakonec může hřát zisk titulu EXCELENT, který si celý tým za nejlepší známky ze sestavy.

Po velkém boji čekal Žanetu Palčekovou boj ze všech největší – pokusit se konečně získat cenný kov z mistrovství světa. Na holandském šampionátu ovšem stály v cestě silné týmy nejen z České republiky, ale i například Rusko, Austrálie a Belgie. Po základním kole byl The Queen Club ohodnocen na 3. místo.

„Sestava se nám povedla, i když tam byly menší chyby. Semifinálové kolo bylo ovšem mnohem horší. Nervozita stoupala, ale vše jsme zvládly a stále jsme si držely třetí příčku. Moc jsme ani nedoufaly, že by to tentokrát mohlo vyjít,“ narážela Žaneta Palčeková na fakt, že si dívky z mezinárodních závodů doposud odvezly tři „bramborová“ umístění.

Finálové kolo si však dívky užily a výborné atmosféře předvedly vynikající výkon. „Dokonce nám fandily i kluby například z Austrálie a Ruska. Vyhlášení bylo velice zdlouhavé, vyhlašovaly nás skoro jako poslední. Nervozita stoupala a nevěděly jsme, jak to dopadne. Když vyhlásily čtvrté místo a my to nebyly, měly jsme neskutečně upřímnou radost. Ta dřina za všechny ty roky se vyplatila,“ byla dojatá Žaneta Palčeková a emoce byly na rakovnické reprezentantce opravdu patrné.

„Byl to můj sen už od šesti let. Prožila jsem to s nejlepším týmem, který jsem si mohla přát. Každodenní tréninky, ježdění domů posledním autobusem. Nikdy bych nečekala, že se mi můj největší sen splní. Vždy jsem cvičila pro radost a ne proto, abych sbírala medaile. Už nikdy nezapomenu na tu radost, když jsme držely českou vlajku a brečely na tom vysněném stupínku,“ dodala druhá vicemistryně světa Žaneta Palčeková.