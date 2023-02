Jenže nevyšlo úplně všechno. „Osobák jsem nečekala. Byl to úspěšný víkend. Tedy až na zranění. Při vítězném pokusu v dálce mě chytla křeč do stehna. Cítila jsem to i v neděli ráno nevěděla, jestli nastoupím. Takže jsem ráda, že jsem trojskok mohla vůbec odskákat,“ říkala na svazovém webu atletka s tím, že z plánů na pokoření hranice 13 metrů sešlo.