Vlci s pouhými dvěma porážkami v osmnácti odehraných zápasech suverénně vládli tabulce své soutěže. Jenže pak přišla pandemie COVID-19, druhá nejvyšší krajská soutěž (z celkem pěti) zůstala nedohraná, a florbalisté Kralup tak měli zůstat na stejné úrovni i pro příští sezonu. Měli, ale nezůstanou!

V nejvyšší soutěži pro Středočeský kraj a Prahu se totiž uvolnila hned dvě místa. Právě průběžné prvenství pak pomohlo lídrům obou skupin nižší ligy (ze druhé postoupil FbC Barracudas Slaný) k administrativní cestě o patro výš.

Pro kralupský tým jde o čtvrtý postup v jeho třináctileté historii. Manažer klubu Jiří Cimler naznačil, že by nemusel být poslední. „Znamená to pro nás splnění předsezonního cíle a zúročení roku tvrdé práce všech činovníků i hráčů. Je to však i tak pouze mezistupeň, jelikož do dvou let chceme posunout kralupský florbal do celostátních soutěží. Tou nejbližší je divize, kterou se pokusíme vybojovat už v následující sezoně,“ prozradil.