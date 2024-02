Pětisetovou bitvu museli s posledním týmem tabulky absolvovat v předehrávaném 26. kole ČEZ extraligy volejbalisté Aera Odolena Voda. Obrat výsledku po prohraném prvním setu se favoritovi podařilo dotáhnout nakonec k výhře za dva body. O ty se a na rozdíl sedmi přiblížili pro čtvrtfinále klíčové šesté příčce Příbrami. Do konce základní části zbývají týmů odehrát ještě tři zápasy.

Volejbalisté Aera Odolena Voda v předehrávaném 26. kole porazili Zlín 3:2. | Foto: Miroslav Zigo

Podle univerzála domácích Martina Hladíka se potvrdilo očekávání těžkého zápasu. „Po prvním setu, do kterého jsme nevstoupili vůbec dobře, to s námi vypadalo hodně špatně v tu chvíli, ale pak se to zlepšilo a od druhého setu už to bylo lepší. Škoda, že jsme nedohráli třetí set, protože tři body by nám hodně pomohly. Díky bohu jsme to pak v pátém setu zvládli, byl by to velký rozdíl prohrát a vyhrát 3:2.“

Trenér Marcin Kryś kvitoval, že se zápas, který podle něj nebyl pěkný, podařilo vyhrát. „Škoda, že jsme ztratili ten jeden bod, myslím si, že jsme měli na to vyhrát za tři body,“ zmínil.

Ve víkendovém kole se Odolka představí na půdě Karlovarska.

Aero Odolena Voda - Fatra Zlín 3:2 (-15, 19, 24, -22, 10)

Rozhodčí: Rychlík, Dušek, lajnoví Skřivánková, Ibl. Diváci: 213.

O. Voda: Svoboda, Osoria, Kern, Šulc, Carabali, Srb, libero Hadrava. Střídali: Hladík, Démar, Jachnicki.

Zlín: Truong, Toman, Čechmánek, Římal, Kozák, Pražák, libera Viceník a Vodička. Střídali: Šulc, Žák, Gálik.