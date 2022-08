Dva Brazilci, méně fotbalistů. V Olympiku před novou sezonou zužovali kádr

Se stejnými ambicemi jako v minulých sezonách, ale s nezvyklou obměnou kádru vstoupí v pátek do nového prvoligového ročníku futsalový Olympik Mělník. Trenér Němec věří, že se co nejdříve podaří do mužstva zapracovat i historicky první brazilské posily.

SK Olympik Mělník - kádr pro prvoligovou sezonu 2022/2023 | Foto: SK Olympik Mělník