Před víkendem panoval u Pekaře optimismus. Na rozdíl od většiny jeho soupeřů měl totiž s okruhem v Zandvoortu bohaté zkušenosti díky svému dřívějšímu účinkování v Clio Cupu Central Europe. Několikrát zde navíc stanul na pódiu. Věřil proto, že by Nizozemsko mohlo být jeho šancí na dobré výsledky.

A do prvního závodu víkendu skutečně vstupoval ve slibné pozici pro útok na celková stupně vítězů. V první kvalifikaci se mu totiž podařilo zajet čtvrtý nejrychlejší čas. K dosažení dobrého výsledku nakonec ani příliš nepotřeboval jízdu ve větrném pytli, o které původně předpokládal, že bude klíčem k úspěchu.

Tomáš Pekař z Carpek Service na podniku Clio Cup Series v nizozemském ZandvoortuZdroj: DPPI/Alpine Racing„Nakonec to bylo takové specifické. Je to docela náročný okruh a v zatáčkách tu můžete hodně získat nebo hodně ztratit. Větrný pytel tedy nakonec nebyl nejdůležitější. Šlo spíše o to, jak jste měli nafoukané pneumatiky a jak jste je dokázali využít v táhlých zatáčkách. Měl jsem dobrou pozici. Byl jsem vpředu a přede mnou nebylo moc aut. Navíc jsem všechny předjel v zahřívacím kole a pro ostré pokusy jsem tak měl volnou trať. Soustředil jsem se na to, abych zajel ideální kolo," řekl ke svému výkonu v první kvalifikaci.

V závodě se mu ale do nejlepší trojice probojovat nepodařilo. Cílem projel jako celkově sedmý. Sobotní klání nabídlo tradičně tvrdé a kontaktní závodění a potíže se nevyhnuly ani mělnickému jezdci.

„V prvním závodě to bylo docela dobré. Dostal jsem ale ránu zezadu a málem jsem se přetočil. Narazil jsem do pneumatik, odřel jsem si celý předek a propadl se asi o dvě místa. Je to hodně tvrdé závodění. Konkurence je tu velká, patnáct jezdců jede opravdu dobře," uvedl po první jízdě.

Celková "bedna" z toho nebyla ani v neděli. Během ní nejprve zajel šestý čas v kvalifikaci. Ta se po nočním dešti konala na částečně mokré dráze, ale podmínky již byly dostačující pro to, aby jezdci nasadili suché gumy. V závodě poté dorazil do cíle jako desátý absolutně. I tentokrát musel řešit komplikace.

„Udělal jsem několik chyb. Hned v prvním kole jsem měl smyk a v dalším jsem vyjel ven. Zazávodil jsem si pěkně, ale výsledky nebyly úplně takové, jaké bych si představoval," přiznal.

Kromě klasifikace Clio Cup Eastern Europe bodoval Pekař v Zandvoortu i do hodnocení Clio Cup Europe. Zatímco v sobotu skončil v jeho pořadí na páté pozici, v neděli bral sedmou příčku. Celkově mu zde patří deváté místo.

Před dalším podnikem Clio Cup Series, který se koná o víkendu 8.-10. července na Hungaroringu, se Pekař a jeho tým mimo jiné pokusí vyladit své Clio tak, aby bylo konkurenceschopnější.

„V Zandvoortu se opět ukázalo, že auto jede dvě nebo tři kola a pak tak nějak zvadne. Soupeřům jedou auta déle a rychleji. Nevíme, čím to může být. Asi je to způsobeno teplotami. Po dosažení určité teploty mezichladiče a vody omezuje řídíci jednotka výkon. Tam je tedy asi nějaký problém. Rozhodně se ale nechci vymlouvat," vysvětluje.

Tomáš Pekař z Carpek Service na podniku Clio Cup Series v nizozemském ZandvoortuZdroj: DPPI/Alpine RacingPanttila kraloval Challengerům

Dvě třetí místa Tomáše Pekaře v Clio Cupu Eastern Europe nebyly jedinými dvěma pódiovými výsledky, kterých Carpek Service o víkendu v Zandvoortu dosáhl. Dařilo se totiž také Juusu Panttilovi. Finský závodník ovládl v obou závodech klasifikaci Challengers Clio Cupu Eastern Europe. Díky tomu se posunul i do průběžného vedení, kde nyní vede před Lin Chen Hanem o 14 bodů. Pokud jde o absolutní výsledky, skončil Panttila na 21. a 19. příčce. V celkovém pořadí Clio Cupu Eastern Europe bral čtvrtou a šestou pozici, v Clio Cupu Europe z toho bylo čtrnácté a šestnácté místo. V Clio Cupu Eastern Europe je Panttila celkově pátý a v Clio Cupu Europe sedmý.

Poháry si z Nizozemska přivezl také Henrik Seibel. Německý jezdec totiž obsadil v prvním závodě druhou příčku mezi challengery Clio Cupu Eastern Europe hned za kolegou Panttilou. Celkově dojel dvacátý šestý a v Clio Cupu Eastern Europe šestý. V neděli si po smyku přivodil defekt pneumatiky a nakonec nedojel. Přesto byl ale klasifikován jako devátý v Clio Cupu Eastern Europe a jako třetí v jeho hodnocení Challengers. Třetí je mezi challengery Clio Cupu Eastern Europe i celkově. V absolutním pořadí Clio Cupu Eastern Europe mu náleží devátá příčka.