Tomáš Pekař a jeho tým Carpek Service směřují za ziskem titulu v seriálu Clio Cup Bohemia. Do závěrečného podniku v Brně vstoupí mělnický jezdec se slibným náskokem 21 bodů. To přitom musel vynechat jeden podnik kvůli zlomenině klíční kosti.

"Je to slibný náskok," uvědomuje si Pekař před závěrečným podnikem na Masarykově okruhu. Rozhodně ale nepodléhá dojmu, že má titul v kapse. "Ještě nejsem v tak komfortní pozici, abych si mohl říct, že mi stačí jenom dojíždět do cíle. Ještě se budu muset snažit a bojovat. V Brně určitě musím oba závody dojet, a to nejlépe na nějakém vyšším umístění," říká mělnický jezdec.

Do letošního ročníku Pekař tradičně vstupoval opět jako jeden z největších favoritů. Do této role ho stavěly nejenom jeho bohaté zkušenosti s kategorií Clio Cup, ale také předchozí úspěchy, mezi kterými můžeme najít například tituly v Clio Cupu Bohemia z předchozích dvou sezon, celková pódiová umístění v Clio Cup Series nebo tři středoevropské primáty. Přesto ale tušil, že sezona 2024 bude patřit k nejnáročnějším za poslední dobu, mimo jiné kvůli růstu konkurence. Startovní pole totiž rozšířili nově příchozí rychlí závodníci a na většině podniků přesahovalo 20 vozů.

Tato očekávání se hned od startu sezony potvrzovala. V prvním závodě sezony na Balaton Parku sice Pekař po těsném souboji s Bartlomiejem Mireckim zvítězil, v dalších třech kláních se ale musel spokojit se stříbrným výsledkem. Při druhém závodě na maďarské trati mu totiž Mirecki porážku oplatil a při obou kláních na rakouském Red Bull Ringu se musel sklonit před týmovým kolegou Davidem Dziwokem. I přesto držel po úvodních dvou podnicích celkové vedení, ačkoli zbývající dvě třetiny sezony slibovaly napínavou podívanou. David Dziwok ztrácel na českého jezdce pouhé dva body, Mirecki byl pozadu jen o 11 bodů.

Krátce před červnovým podnikem na Slovakia Ringu navíc Pekaře postihla komplikace. Český jezdec si zlomil klíční kost, což znamenalo, že oba závody na okruhu v Orechové Potoni musel vynechat. Tato absence ho přišla draho. Z prvního místa se v průběžném pořadí propadl až na čtvrtou příčku. Na týmového kolegu Davida Dziwoka, který se ujal vedení, najednou ztrácel 23 bodů, což se téměř rovnalo hodnotě jednoho vítězství. Naděje na zisk titulu rozhodně nebyly v polovině sezony ztraceny, přesto ale situace vypadala bledě.

Druhý dech

První polovina sezony sice pro Pekaře skončila velice smolně, během prvního srpnového víkendu ale přišly závody na Autodromu Most a situace byla najednou opět úplně jiná. Jezdec stáje Carpek Service vyhrál před domácími fanoušky oba závody. Jeho týmový kolega David Dziwok tak vydařený víkend neměl. Polák sice v úvodní jízdě projel cílem jako třetí, pětisekundový trest ho ale odsunul na páté místo. Ve druhém závodě z toho bylo dokonce až sedmé místo, za což mohl mimo jiné výlet mimo trať po kolizi s Bartlomiejem Mireckim.

Výsledky mosteckého víkendu dostaly Pekaře z komplikované situace zpět do čela šampionátu. Před druhým Nikem Štefančičem vedl o 11 bodů a když se v srpnu vydal Clio Cup Bohemia podruhé na Slovakia Ring, svou pozici ještě posílil - první závod vyhrál, v tom druhém skončil druhý. Díky tomu má před závěrečným podnikem v Brně náskok 21 bodů před Bartlomiejem Mireckim. Vzhledem k tomu, že ve hře bude během víkendu už jen 55 bodů, existuje šance, že si titul zajistí už po prvním víkendovém závodě.

Matematicky jsou ve hře o titul kromě Pekaře s Mireckim ještě další dva závodníci - Nik Štefančič a David Dziwok. První jmenovaný je o 30 bodů za Pekařem, polský jezdec Dziwok zaostává o 48 bodů. Pekařův týmový kolega, pro kterého jde letos na scéně Clio Cupu o první sezonu, vstupuje do posledních dvou závodů s klidem.

"Letošní sezona je pro mě v první řadě přípravou do budoucna a v Clio Cupu Bohemia chci především sbírat zkušenosti před přesunem do silnějších vozů. Pokud by se mi podařilo vyhrát titul, byl by to samozřejmě příjemný bonus, pokud ale ne, nic se neděje," říká.

Závěrečný podnik letošního ročníku Clio Cupu Bohemia se v Brně uskuteční o víkendu 6.-8. září. Pojede se v rámci tradičních Masaryk Racing Days, jejichž součástí budou mimo jiné exhibiční jízdy monopostů F1 nebo evropský šampionát v závodech cestovních vozů TCR Europe.

Clio Cup Bohemia má oba závody naplánované na sobotu. Úvodní jízda začne ve 12:05 hodin, druhý závod přijde na řadu od 15:20. Podle startovní listiny budou barvy týmu Carpek Service hájit nejen Pekař a Dziwok, ale také Filip Bartoš, Richard Meixner a Katarzyna Terlikowska.