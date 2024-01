/VIDEO/ Dvě tváře ukázali v dohrávce 16. kola nejvyšší soutěže futsalisté Olympiku Mělník. V úvodních minutách v hale Žabinských Vlků Brno herně dominovali i vedli, po bleskovém obratu soupeře ale po zbytek utkání tahali za kratší konec a potřetí v řadě prohráli. A znovu nejtěsnějším rozdílem – 6:7.

Tvrdý náraz. Na rozdíl od říjnového utkání v Mělníku (9:2) tentokrát Olympik s týmem Žabinští Vlci Brno prohrál. | Foto: Dana Šubová

Třináct gólů, obrat, napětí až do posledních vteřin. Nezaujatí diváci se u přenosu museli bavit. Pro tým okolo kapitána Vokouna ovšem mělo rušné utkání na půdě v tabulce hůře postaveného soupeře frustrující výsledek.

Hosté po sebevědomém nástupu vedli 2:0. Domácím je zčistajasna nastartovaným obratem, na který pak stačilo 109 vteřin, na dlouhé minuty opařili. „Začali jsme dostávat blbý góly. Dělali jsme chyby dozadu. Přesně to, co nás trápí v posledních zápasech. Snažíme se na tom pracovat v tréninku, rozebírat na videu. Ale nevím, jak to změnit. Je na nás nějaká deka, nedaří se,“ komentoval kolaps trenér Středočechů Jakub Němec.

Po změně stran v sestavě už i s do půle odpočívajícím Gabčem přibývaly vyložené šance dlouho jen před novou brankářskou akvizicí Olympiku z týmu ČVÚT Praha Peterem Tarrem. Hosté většinu z nich přečkali a opakovaně se pak ve skóre vrátili na kontakt. Naposledy při power-play hrané v posledních šesti minutách. Ztrátu už zcela odmazat nedokázali.

Podle trenéra Němce se po těžkém direktu podařil týmu mentálně těžký návrat do utkání, ovšem bez kýženého efektu. „Snažili jsme se to otočit. Dáme gól, ale dostaneme zase po nějaké hloupé chybě,“ posteskl si.

„Hrozně jednoduše dostáváme góly, ale my se na ně nadřeme a když šance máme, tak je neproměňujeme, to je naše největší slabina v poslední době,“ přidal svůj pohled Dominik Šup, autor posledního gólu v utkání.

Nad ztrátou úvodního vedení, ke kterému přispěl nezištnou přihrávkou před prázdnou bránu, si nebral servítky. „S prominutím jsme jako blázni. Vedeme dva-nula, super začátek a pak polevíme, necháme si dát zase hrozně jednoduché góly a vrátit domácí do hry. Pak od nás taková blamáž. Přizpůsobili jsme se domácím. Místo, abychom hráli futsal, hrajeme fotbal v hale,“ krčil rameny a rovněž mluvil o příslovečné dece. Svědčí o ní i jediný vydolovaný bod z posledních pěti zápasů. Co je alarmující ještě víc, Olympik v nich nenarazil ani jednoho soupeřů ze špičky.

Jak z krize ven? „Je to těžké. Makáme, dřeme, ale chybí tomu štěstí nebo něco, abychom nabrali sebevědomí, dopředu dali víc gólů a nedělali dozadu chyby, které děláme. Potřebujeme vyhrát, aby se to otočilo. Věřím, že to v klukách je, ale psychika dělá strašně moc,“ dodal Jakub Němec. Hned ve středu přijde další pokus na restart, Mělník dohrává u tabulkového souseda v Liberci.

Záznam utkání:

Žabinští Vlci Brno – SK Olympik Mělník 7:6 (5:3)

Branky: 9. Kratochvíl (Chroust), 10. Havlín (Chroust), 11. Jonáš (Chráscina), 16. Jonáš (Chroust), 20. Chráscina (Chroust), 30. Havlín (Chroust), 32. Silný (Chráscina) – 5. J. Sváta (Šup), 6. Vokoun (Chalupa), 18. J. Sváta (Lehner), 28. Lehner, 31. Ježek (Vokoun), 37. Šup.