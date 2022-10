„Mrzí mě, že jsme po dobrých dvou setech polevili a dovolili Zlínu vrátit se do hry. Na druhou stranu to hlavní, co se počítá je vyhrát, a to se naštěstí podařilo, o nic jiného nejde,“ řekl po druhé výhře v sezoně kapitán Aera Martin Hladík. Podle trenéra Marcina Kryśe se potvrdila bojovnost Zlína. „Každý bod do tabulky náš těší a těší mě, že jsme to dnes takto ubojovali.“

Letošní sezona Aera? V duchu nové generace, hlásí šéf volejbalové Odolky

Hostující kapitán Duc Luan Truong byl rád i za jeden bod. „Byl to velký boj, chybělo málo a mohli jsme vyhrát.“

Už v sobotu odehraje extraliga své třetí dějství, Aero čeká výjezd k utkání do Kladna, které na Odolce považují za největší derby.

Aero Odolena Voda - Fatra Zlín 3:2 (21, 17, -23, -25, 11)

Rozhodčí: Nadbálek, Kvarda. Diváci: 427.

O. Voda: Svoboda, Carmody, Hladík, Šulc, Horák, Chancy, libero Ježek (Chevalier, Toman)

Zlín: Truong, Čeketa, Čechmánek, Římal, Toman, Pražák, libera Viceník a Vodička (Adamec, Šulc, Pavlovský, Kozák, Gálik)

TOMÁŠ HAVLÁT