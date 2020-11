Volejbalová extraliga mužů se rozeběhne po více než měsíci. Vládní opatření ji zastavila 12. října. Během nucené pauzy přišla o pět zápasů.

Účastníci budou muset mít po vzoru hokeje a fotbalu před zahájením zápasu maximálně 48 hodin starý negativní test na koronavirus. Osoby, které si touto nemocí prošly, testování nemusí absolvovat devadesát dní od prvního pozitivního výsledku RT-PCR. Všude se bude hrát bez přítomnosti diváků.

„Jsme rádi, že se extraliga znovu rozjíždí, ale bohužel to nemůže být s našimi diváky. Z tohoto hlediska je to pro nás nešťastné," uvedl k restartu sportovní ředitel Aera Tomáš Havlát.

Právě Odolka je vyhlášená hlasitou podporou z publika. „Že nebudeme hrát s našimi fanoušky, je pro nás největší zklamání. Jsou naším hnacím motorem. V hale by to pro ně byla určitě větší zábava, než na zápas koukat jen na internetu z jednoho záběru," dodal. „Co se týče diváků, tak to vidím později," vzkázal předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

Nejbližší program Aera

14. 11. sobota – Odolena Voda – Lvi Praha

20. 11. pátek – Odolena Voda – Příbram

21. 11. sobota – Kladno – Odolena Voda

Co naopak v klubu z Prahy-východ kvitují, že testování se aktuálně bude týkat pouze minimálního počtu jejich hráčů. Většina si totiž nemocí bez vážnějšího průběhu prošla během září. „Náš tým je promořený, testování se bude týkat jen třech hráčů. Zbytek má devadesátidenní imunitu," potvrdil Tomáš Havlát.

Zápasový program odstartuje v tradičním režimu s jedním víkendovým utkáním, v nadcházejícím týdnu ale najede na variantu dvou zápasů ve dvou dnech po sobě. Důvodem je nižší počet testování a tím vyšší finanční úspora - podle Havláta rozhodně vítaná.

Týmy se do extraligového kolotoče vrátí v sobotu zápasy desátého kola. Odolena Voda na své půdě přivítá pražské Lvy. Hosté v úvodních čtyřech kolech připsali pět bodů, tedy o čtyři více než domácí, kteří ovšem odehráli o zápas méně.

„Lvi mají kvalitní tým, ale víme, že i my máme kvalitu. S Prahou jsou to vždy super zápasy, oba týmy mohou vyhrát. Uvidíme, na kom se více podepsala dlouhá pauza," uzavřel jeden z členů vedení klubu.