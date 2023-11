/FOTOGALERIE/ Osmé a šesté místo po startech z druhé desítky. Tomáš Pekař se v Barceloně rozloučil s letošní sezonou Clio Cup Series dvěma vydařenými stíhacími jízdami. V neděli večer rovněž převzal pohár ze celkové třetí místo ve středoevropské klasifikaci.

Mělnická stáj si ze Španělska odvezla dobrý pocit, ale také trofej za celkové třetí místo ve středoevropské klasifikaci. | Foto: DPPI/Xavi Bonilla

„Perfektně jsem si zazávodil. Byly to stíhací jízdy plné předjíždění i bránění. Pořád se něco dělo, jak přede mnou, tak za mnou. Sice by bylo pěkné odvézt si i pohár za umístění na stupních vítězů, ale především mě těší, že jsem si dobře zazávodil. Bylo to hezké zakončení sezony a moc jsem si to užil,“ byl Pekař plný pozitivních dojmů.

Ačkoli si jezdec stáje Carpek Service oba závody užil, ani jednou nezačínal z příliš výhodné výchozí pozice. Ve vyrovnaných kvalifikačních bojích, kde se jezdci museli kvůli téměř čtyřicítce vozů na dráze vypořádat i s velmi hustým provozem, totiž český závodník patřil mezi ty méně šťastné. Zatímco v sobotu si pro první závod vyjel dvanáctou příčku, v neděli se kvalifikoval jako třináctý.

Cesta do elitní desítky tím pádem nebyla v takto nabitém poli jednoduchá. „Například v prvním závodě jsem se ocitl ve skrumáži čtyř vozů. Dva vylétly do kačírku a když se vraceli zpět, tak jeden zatlačil na druhého ten poté popostrčil mě, kvůli čemuž jsem se ocitl mimo trať. Ztratil jsem asi tři pozice. V takové tlačenici k podobným momentům občas dochází,“ popisuje mělnický jezdec jednu ze svých krizovek.

Původně Pekař dokončil sobotní závod jako devátý a nedělní jízdu jako sedmý. V obou případech mu ale pomohly penalizace. Ve výsledcích úvodního klání se dodatečně posunul o jednu pozici nahoru díky pětivteřinovému trestu Adriana Schimpfa za překračování traťových limitů. V neděli, kdy se kvůli kolizi dojíždělo za zpomalovacím vozem, mu zase přišla vhod desetivteřinová penalizace pro Anthonyho Jurada. Francouz se dopustil prohřešku právě při jízdě za zpomalovacím vozem.

Díky neutralizaci v závěru druhého závodu se sice startovní pole sjelo dohromady, Pekař tím ale současně přišel o možnost zabojovat ještě o něco lepší výsledek. Do té doby totiž ohrožoval Jordiho Palomerase. Španěl mu ovšem nedával nic zadarmo.

„Byl sice o něco pomalejší, bránil ale opravdu důsledně. Jakmile viděl, že se přesouvám na vnitřek, tak ihned zareagoval a pokryl mě. Na brzdách si mě vždy zvládl pohlídat, bylo by těžké ho předjet,“ popisuje souboj.

Další pohár doma

Ve španělských závodech sice Pekař na stupně vítězů nedosáhl, přesto ale odjížděl domů s trofejí. V neděli večer totiž proběhlo v Barceloně slavnostní vyhlášení celé sezony, na kterém český jezdec převzal trofej za celkové třetí místo ve středoevropské klasifikaci. V ní nestačil pouze na Gabrieleho Torelliho a Anthonyho Jurada. Tímto výsledkem navázal na předchozí dvě sezony, kdy v tomto hodnocení také skončil mezi nejlepší trojicí. Zatímco ročník 2021 mu přinesl stříbro, loni bral stejně jako tento rok bronz.

Třetí pozice ve středoevropském hodnocení Clio Cup Series není jediným letošním Pekařovým úspěchem. Kromě toho se stal také šampionem ESET Cupu mezi vozy páté generace. V Clio Cup Series bodoval kromě středoevropského hodnocení i do toho evropského, ve kterém se umístil jako šestý. V absolutním pořadí seriálu skončil na devátém místě.

Nyní už se pozornost stáje Carpek Service pomalu, ale jistě přesouvá k roku 2024: „Těšíme se na další výzvy, které nám přinese další sezona. Co přesně na nás čeká, oznámíme v pravý čas,“ uzavírá Pekař.