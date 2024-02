/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvacet let stará historie se neopakovala. Volejbalisté Aera Odolena Voda tentokrát zůstali v poháru těsně pod vrcholem. V táborském Final Four sice v semifinále přešli přes prvoligový Hradec Králové, snovou jízdu Beskyd, které vyřadily mistrovské Lvy Praha, ale stopnout nedokázali. Celek z Frýdku-Místku ovládl televizní finále 3:1 a slaví první takový triumf ve své historii.

Volejbalisté Aera pro prohraném finále děkuji za podporu svým příznivcům. | Foto: Aero Odolena Voda

Zatímco Aero je desetiletí zavedenou značkou, Black Volley účinkuje mezi extraligovou elitou teprve od roku 2019. V aktuální tabulce je o dvě příčky níž než Středočeši, přesto svou druhou účast na závěrečném pohárovém turnaji proměnil triumf.

„Co k tomu říct. Asi jsme si nezasloužili vyhrát, protože Beskydy si za tím šly, byly agresivnější, emotivnější," smutnil kapitán poražených Matyáš Démar a pokračoval: „Čekali jsme, pořádně jsme si nerozehráli žádnou činnost, byli jsme všude zaleklí, se mi zdálo. Takovouto šanci si vzít…, prostě je to k pláči.“

V trenérovi Marcinu Kryśovi se mísil smutek s naštváním. „Beskydy si to vybojovaly, hrály dobře na útoku, dobře nás bránily a zaslouženě pohár vyhrály. Jsme teď moc smutní a naštvaní, ale možná zítra nebo další týden si budeme víc vážit stříbrné medaile, a to že jsme byli ve Final Four a hráli finále. Myslím, že to je začátek úspěchu a doufám, že každý další rok už budeme opakovat účast a bojovat o zlato.“

Aero je ve finále! Čelit bude dalšímu senzačnímu postupujícímu

„Je to můj největší úspěch," radoval se naopak Matěj Koloušek, který na postu smečaře podal bojovný výkon a k finálové výhře Beskyd nad Aerem přispěl v pondělí večer 12 body. „Na začátku jsme byli nervózní, ale když jsme se chytili na servisu, dopřáli jsme si trochu odvahy a začalo se nám dařit i v obraně. Hráli jsme v obrovské euforii," dodal se zlatou medailí na hrudi.

Nahrávač Tomáš Mišek byl po zápase unavený, ale šťastný. „Uvidíme, jaká bude oslava, musíme do školy, máme v týmu studenty," vyprávěli hráči mladého týmu Beskyd, kteří v bojovném utkání v Táboře vyhráli 3:1 na sety. Na esa z podání svého finálového soupeře porazili 7:4 a na body z bloků 12:7.

K repríze finále Českého poháru dojde už ve čtvrtečním 24. kole extraligy, kdy Black Volley nastoupí v hale Aera Odolena Voda.

Black Volley Beskydy – Aero Odolena Voda 3:1 (20, -19, 24, 21)

Rozhodčí: Krtička a Kvarda, čas: 115 min., diváci: 716.

Beskydy: Mišek 1, Koloušek 12, Guimaraes 11, Mečiar 17, Benda 14, Danylov 11, libera Míček a Ptáček -Hilšer, Klimeš, Perry 1. Trenér: Michal Provazník.

Odolena Voda: Svoboda 8, Osoria 10, Kern 17, Chevalier 17, Carabali 3, Srb 3, libera Hadrava a Ježek – Šulc 1, Blumbergs 2, Jachnicki, Démar. Trenér: Marcin Kryś.