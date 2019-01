Neratovice – Ve sportovní hale pokračovala ligová soutěž juniorských futsalistů.

Z turnaje juniorských futsalistů v Neratovicích | Foto: Dana Šubová

Podobné výchozí pozice, ale diametrálně odlišné výsledky. Zatímco starší juniorský tým Olympiku na sobotním domácím turnaji, předposledním v celé základní části ligové soutěže, s přehledem stvrdil svou třetí účast ve finalovém turnaji v řadě, mladší tuto roli nezvládl a po dvou porážkách bude muset o účast na vrcholu sezony ještě tvrdě zabojovat.

Dvě vítězství s nulou vzadu, při celkovém skóre 10:0. Tým okolo dvojice Gabčo – Lelek, která se nedávno představila už i v barvách reprezentační „devatenáctky“, zatočila s Bohemians 1905 i se Slavií a může se chystat na třetí final four v řadě.

Do Chomutova, kde se turnaj nejlepších čtyř týmů z celé republiky uskuteční, měla nakročeno i mělnická „šestnáctka“. Jenže důležité souboje s přímými konkurenty vůbec nezvládla.

Po dvou porážkách sice mužstvo trenéra Vladimíra Kaňky stále drží druhé postupové místo, ale sedmibodový náskok se rozplynul. Zbývá jediný bod k dobru. „Bohemka byla lepší, bylo znát, že to jsou všichni ligoví hráči fotbalu. Proti Slavii to prostě nevyšlo, měli jsme smůlu, ale hráči alespoň poznají, co je to porážka. Je to potřeba, aby zase pořádně pracovali,“ ohlíží se trenér Kaňka za porážkami. Ty byly sice teprve druhou a třetí v sezoně, ale přišly v nejméně vhodnou chvíli.

„Stále to je na nás,“ neskládá kouč zbraně před závěrečným turnajem základní části, který se odehraje za necelé dva týdny v Plzni a Mělničtí v něm svedou na dálku souboj s dvojicí pronásledovatelů Bohemians – Chomutov.

Za „nebe a dudy“ označil sobotní představení obou výběrů manažer Olympiku a trenér týmu U18 Pavel Šuba. „Osmnáctka hrála krásný futsal, zápasy kontrolovala a byla dominantní. Šestnáctka zahrála špatně, byli nevýrazní a jen čekali, co s nimi soupeř udělá. Proti Slavii měli hodně šancí, ale nedali a po naivních chybách dostávali góly. Trochu se asi sesypali z toho, že by mohli už dneska rozhodnout o postupu do final four. V Plzni, kde narazíme na domácí tým a Příbram, to bude velice těžké. Snad to ale nepokazíme a postoupíme.“

U18 – výsledky Olympiku: Bohemians 1905 8:0 (5:0), Slavia Praha 2:0 (1:0). Pořadí po 12. kolech: 1. Plzeň 34 bodů, 2. Olympik 31, 3. Benago 22, 4. Chomutov 18, 5. Slavia 16, 6. Příbram 15, 7. Bohemians 1905 3, 8. Teplice 3.



U16 – výsledky Olympiku: Bohemians 1905 0:3 (0:2), Slavia Praha 3:6 (1:4). Pořadí po 12. kolech: 1. Slavia 33, 2. Olympik 27, 3. Bohemians 1905 26, 4. Chomutov 25, 5. Plzeň 16, 6. Benago 9, 7. Teplice 3, 8. Příbram 3.