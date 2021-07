„Jsem na své město a okolí pyšný. Český ráj je krásný. K fotbalu mě přivedl v první třídě můj spolužák,“ prozradil Knobloch. Na základní školu chodil také v Mnichově Hradišti. V tamním fotbalovém klubu vydržel celý žákovský věk. Na střední hotelovou školu se vydal do Turnova a o prázdninách mezi prvákem a druhákem si vyzkoušel fotbal v Praze na Dukle. „Měli zájem, abych tam zůstal. Tak jsem musel vyřešit stěhování do hlavního města.“

Do druháku tedy Knobloch nastoupil opět na hotelovku, ale v Praze, kde v Dukle chytal celý dorostenecký věk. „Po střední škole jsem nešel na vysokou, ale hned jsem nastoupil na vojnu v červenci. Do přijímače jsem šel do Hodonína, kde jsem byl s Pavlem Nedvědem, Petrem Gabrielem nebo Pavlem Verbířem,“ vyjmenoval Knobloch. "Z Hodonína jsem zamířil do Písku a pak do Českých Budějovic. Po dvou měsících mi Dukla zařídila vojnu v Liberci a hrál jsem v Ruprechticích po dobu celé vojenské služby. Zhruba rok a půl,“ vylíčil Ondřej Knobloch.

Po vojně se vrátil do Mnichova Hradiště, kde odehrál zbytek celé své kariéry s výjimkou tříletého angažmá v Sedmihorkách na Liberecku, se kterými tři roky po sobě postoupil až do divize. „Ještě jsem si zahrál divizi v Dobrovicích. Dalo by se říct, že nejvýš jsem si zahrál v divizi. Tenkrát jsem ještě nastoupil ve druhé lize za Duklu B,“ doplnil Ondřej Knobloch, který během fotbalu hrál vrcholně i futsal, kde si zahrál dokonce na Grand Prix v Brazílii i za reprezentaci.

„S futsalem jsem začal v Mnichově Hradišti. Dotáhli jsme to do druhé ligy. V roce 2002 jsme šli do bakovských Slavíků, kde jsme hráli pět let o titul, ale nakonec jsme ho nezískali,“ litoval Knobloch a dál navázal: „Po odchodu kluků jsme spadli do druhé ligy. Vzal jsem nabídku od prvoligového Benaga, kde jsem vydržel jen rok. Po postupu pražského SELPu do první ligy mě oslovil Dan Kolman. Během angažmá se ze SELPu stala Slavia, se kterou jsem zažil krásné semifinále s Chrudimí. Měli jsme ji na lopatě, ale prohráli jsme o gól v poslední minutě.“ Po konci ve Slavii dostal Knobloch ještě nabídku z České Lípy, kde po jedné sezoně kariéru ukončil.

Aktuálně se brankář Knobloch udržuje stále v kondici. Chytá za slavný tým Real Top Praha. V soukromém životě se také nenudí. „Mám své dvě firmy. Jinak jsem zastupitel a radní města Mnichova Hradiště,“ uvedl. Na starosti má například městskou polici. Ve fotbale je předsedou Mnichovohradišťského SK a nově také členem Výkonného výboru SKFS. Se vším mu pomáhá jeho žena, se kterou nedávno oslavil výročí dvaceti pět let od svatby. Také má dvě děti.