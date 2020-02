/VIDEO/ Dvě ze tří nových posil představil v pátek svým fanouškům futsalový Svarog v utkání proti zachraňujícímu se Mělníku. Zápas teplický klub zvládl bez větších obtíží, vyhrál ho 6:2, mrzí jen dvě inkasované branky v samém závěru.

Teplice - Mělník | Foto: Deník/František Bílek

Půjdou Diegao a hráči do pole César Ribeiro a Alemao do akce od samého začtáku utkání? To byla jedna z nejčastějších otázek necelých dvou stovek diváků na tribuně haly Na Stínadlech, tradičního domova futsalových "vlků". Už když hlasatel četl soupisku, bylo jasné, že premiéra mistra Brazílie Alemaa se odkládá, drobné zranění ho totiž nasměrovalo mimo sestavu. Pouze na lavičce začal gólman Diegao, v brance dostal přednost reprezentant Hůla. Césara trenér Tarčilo zařadil do čtyřky ke Claudinhovi, Tatovi a Djaelsonovi. Ve druhé formaci hráli Černý, Taverna, Ossorio a Litvinov.