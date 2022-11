„Zápas jsme zvládli na výbornou, ač jsme první půli nehráli úplně v tom tempu, ve kterém jsme chtěli. Ve druhém poločase jsme přidali další branky a zápas kontrolovali až do konce. Dnes pro nás byl zisk tří bodů povinností a jsme rádi, že se tak stalo," shrnul zápas domácí zadák Pavel Šuba.

PR manažer Nejzbachu Petr Svoboda byl po další porážce hodně rozmrzelý z výkonu svého mužstva. „Do Mělníka jsme jeli s cílem urvat první letošní body, jenže to, co jsme předvedli, nemá ani cenu komentovat, takto se o záchranu v lize nebojuje, což by si každý měl uvědomit. Mělník si k vítězství došel v tréninkovém tempu a soupeři gratulujeme k výhře."

Olympik Mělník – Nejzbach Vys. Mýto 5:1 (2:0)

Branky: 2. Vokoun (Nečas), 18. Vokoun (Nečas), 25. Lehner (Novotný), 28. Šiler, 32. Vokoun (Sváta) - 30. Formáček (Gerčák). Rozhodčí: Kaštánek – Černý. ŽK: 1:0. ČK: 40. Rajnoch (Nejzbach). Diváci: 180.

Mělník: Šanda - Novotný, Joao, Vokoun, Nečas, Šiler, Šuba, Wilder, Sváta, Lehner, Ježek.

Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar) - Palatka, Ráliš, Kanta, Demjančuk, Vojtíšek, Rajnoch, Jiráský, Stránský, Janoušek, Formáček, Ráliš.