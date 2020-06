S trasou dlouhou 57 kilometrů se spolu s dalšími čtyřmi stovkami závodníků popasovali také kanoisté Martin a Petr Fuksovi a hvězdný veslař Ondřej Synek.

Zatímco pro bratrskou dvojici z Nymburka šlo o závodní premiéru v pedálech, jednička českého skifu už atmosféru cyklistického seriálu zažila opakovaně. Tentokrát ovšem závod v malebné přírodě poblíž Orlické přehrady Synek nedokončil. Kvůli lehkým zdravotním problémům v polovině trati vzdal.

„Forma nebyla úplně nejlepší, ale jsem rád, že jsem zdravý, nespadl jsem a nic si neudělal,“ bral i tak účast pozitivně.

Na restart seriálu se podle svých slov velmi těšil. Cyklistika je totiž pravidelnou součástí jeho přípravy. Tu nyní už směřuje ke zřejmě jedinému vrcholu veslařské sezony, kterým by mělo být říjnové mistrovství Evropy.

„Léto bude těžké, když ho ale přečkám a pořádně natrénuju, o to víc z toho budu těžit do dalšího roku na olympiádě v Tokiu,“ zmínil sedmatřicetiletý borec.

Rovnýma nohama se do cyklistického závodění vrhnuli oba kanoisté.

„Jsem rád, že jsem to dal. Vybrali jsme si delší trať, hecli jsme se, řekl jsem si, že když už, tak už. Užil jsem si to, nemám ale techniku tak dobrou jako ti borci, co jezdí z kopce, kdy mě předjížděli jeden za druhým,“ dělil se o dojmy Martin Fuksa.

Slavnější z bratrů byl v cíli jako 220., mladší Petr dojel o pět míst zpět, byť se v průběhu závodu dostal i před Martina. „Těšil jsem se, jak to zvládnu. Byla tady krásná příroda, počasí vyšlo, takže paráda,“ líčil Petr.

Od nového týdne už se dvojnásobný mistr světa znovu vrhá na obor, v němž jeho rodina vyniká.

„Na přelomu července a srpna nás čeká mistrovství republiky, což bude zároveň nominace na zářijové mistrovství světa, které by mělo být,“ připomněl Martin Fuksa.