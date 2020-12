„Soutěž dostala výjimku od hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové,“ potvrdilo ve středu vedení soutěže na svých stránkách. Restart naplánovaný na leden je samozřejmě podmíněný dodržováním přísných hygienických opatření všech účastníků zápasů. Ty se odehrají bez diváků.

Hráči, rozhodčí a členové realizačních týmů se před každým utkáním musejí prokázat negativním testem na covid-19, starým maximálně 48 hodin. Od této povinnosti budou ušetřeni ti, kteří nemoc prokazatelně prodělali během uplynulých devadesáti dnů.

V Olympiku se první mužstvo v pondělí 7. prosince vrátilo k plnohodnotnému tréninku v hale po téměř dvouměsíční přestávce. Jeho vedení předběžně kalkulovalo s tím, že by se soutěž přerušená po pěti neúplných kolech mohla znovu rozeběhnout druhý týden v lednu.

Podle informací z vedení svazu přijdou některé z dohrávek na řadu hned od druhého dne nového roku. Termínovou listinu, která počítá s odehráním play-off do konce května, ale ještě musí posvětit výkonný výbor svazu. Dvanáctku celků každopádně čeká nahuštěný zápasový program. Běžně by na přelomu roku bylo odehráno o osm kol víc. „Bude to náročné, ale také zajímavé,“ těší se manažer Mělníka Pavel Šuba.

O poznání horší vyhlídky mají účastnici všech nižších soutěží, na něž se udělená výjimka nevztahuje a aktuální epidemilogická situace jim pořádání utkání nedále neumožňuje.