Zatímco ještě před několika týdny to s „poloprofesionálním“ futsalem vypadalo všelijak, nyní mohou v jediném prvoligovém klubu ve Středočeském kraji po dvou měsících znovu oprašovat své herní kvality. Na rozdíl od ryzích amatérů nemusejí řešit počty trénujících, ani roušky.

„Jsem velmi rád, že se futsal zařadil po bok profesionálních sportů jako hokej, či fotbal a můžeme konečně trénovat,“ těší manažera Olympiku Pavla Šubu.

„Všichni jsme se na to dost těšili, protože to bylo strašně dlouho, co jsme se neviděli a nemohli kopnout do míče. První trénink jsme si užili a byla i sranda,“ uvedl trenér Jakub Němec, který by si trénování v rouškách nedovedl dost dobře představit. „Osobně jsem si to na jaře několikrát vyzkoušel, když jsem byl v roušce běhat a absolutně se v tom nedá dýchat.“

Na prvním tréninku se až na několik pracovních absencí sešla většina hráčů. Do Vánoc chce sedmý celek tabulky trénovat třikrát týdně. Po novém roce je podle zainteresovaných reálný restart nejvyšší soutěže.

„Jsem přesvědčený, že soutěž začne druhý týden v lednu. Levnější formy testů by oproti těm drahým měly být pro kluby ekonomicky schůdné,“ vyjádřil se Pavel Šuba s tím, že týmy čekají anglické týdny. „Bude to náročné, ale také zajímavé,“ dodal.

„Snad se to podaří a budeme znovu moci hrát hned v lednu zápasy. Dnes však člověk neví, co bude zítra, takže stále není nic jasného,“ zůstává v prognózách opatrný trenér Němec.