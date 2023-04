Parádně vstoupili čeští futsalisté do baráže o postup do elitní skupiny kvalifikace o světový šampionát. Svěřenci trenéra Tomáše Neumanna v brněnské hale Vodova v pátek porazili Litvu 5:2.

Futsal ČR vs. Litva | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Čtvrtý gól sám dal, na pátý pak přihrál. Kapitán mělnického Olympiku Jiří Vokoun v sestavě nahradil vykartovaného Tomáše Koudelku a ve svém 24. startu za reprezentační áčko si vylepšil osobní statistiky. Přispěl k důležité výhře, která se začala rodit už v prvním poločase.

Ve čtvrté minutě se krátce po sobě prosadili Michal Seidler a Lukáš Rešetár, v jedenácté minutě zvýšil Pavel Drozd. Za hosty ještě do přestávky snížil Vladimir Derendiajev, ale po pauze český výběr odskočil brankami Jiřího Vokouna a Pavla Drozda. Litva už jen snížila po brance Edgarse Baranauskase.

Odveta se uskuteční v úterý v litevském městě Kėdainiai. „Před zápasem bychom tento výsledek určitě brali. Velká škoda té poslední inkasované branky vzhledem k průběhu celého utkání, protože celý zápas jsme měli pod kontrolou. Třígolový náskok do odvety je hodně slušný. Tentokrát mi to tam padalo, tak jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Litva hraje hodně důrazně, tak se na to musíme do odvety připravit," řekl Pavel Drozd, který v utkání zaznamenal dva góly a nahrávku.

ČR - Litva 5:2 (3:1)

Branky a nahrávky: 4. Seidler (Vahala), 4. Rešetár (P. Drozd), 11. P. Drozd (Slováček), 26. Vokoun (P. Drozd), 35. P. Drozd (Vokoun) – 13. Derendiajev, 36. Baranauskas (Voskunovič). Rozhodčí: Jelić, Babić – Kramar (Chorv.). Diváci: 1076.

Česko: Vahala (Hůla) – Vokoun, P. Drozd, Slováček, D. Drozd, Künstner, Křivánek, Rešetár (C), Seidler, Bína, Holý, Vnuk, Buchta.

Litva: Macenis (Čirba) – Voskunovič, Zagurskas (C), Sendžikas, Baranauskas, Vysylius, Derendiajev, Bučma, Ulberkis, Reimaris, Osauskas, Samsonik, Sipavicus.