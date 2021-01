„Pauza už byla hodně dlouhá. Konečně zase odehrajeme zápas. Všichni už se moc těšíme,“ hlásí v sezoně zatím dvougólový kanonýr Josef Gabčo.

Se spoluhráči je zpět v tréninkovém procesu v hale zhruba měsíc. Zátěž se bude hodit, protože mělničtí futsalisté odehrají pět zápasů během dvanácti dnů: 10. ledna v Českých Budějovicích, 13. ledna v Brně s Helasem, 15. ledna se Žabinskými Vlky Brno, 19. ledna s Plzní, 22. ledna v Praze na Spartě.

„Budeme do toho dvakrát až třikrát týdně trénovat, takže to bude náročné. Ale věřím, že i zápasy takto za sebou zvládneme. Fyzičku máme. Snad nepřijdou zranění,“ komentuje Gabčo zápasový kolotoč, na jehož konci by si rád zopakoval dva roky starou účast v play-off.

Pro Olympik je právě boj o vyřazovací část jedinou motivací ve zbytku soutěže poté, co její vedení kvůli obtížím s pandemií rozhodlo pro letošek o zrušení sestupu. „Za mě je to špatně, mělo by se padat, aby liga měla náboj, i tak ale nikdo nebude chtít být poslední,“ ujišťuje Gabčo.

Budějovice, které v úvodních čtyřech zápasech včetně toho na soutoku (4:5) nepřipsaly ani bod, považuje za náročného soupeře. Zároveň ovšem za hratelného.

„Nadcházející týden máme ještě čas připravit se na nedělní zápas. V Budějovicích budeme chtít určitě vyhrát. Pak uvidíme. Ale věřím, že doma budeme vyhrávat a třeba porazíme i nějakého favorita. Tým máme dobrý, mladý. Věřím, že to zvládneme,“ zopakoval.

Problém pak nevidí ani v tom, že do ostrého zápasu půjdou svěřenci trenéra Jakuba Němce bez jediného přípravného. Navazovat naopak budou na „velké“ domácí vítězství nad pražskou Spartou, které na začátku října zdvojnásobilo jejich zisk na šest bodů.