„Chrudim není potřeba představovat, změřit síly s takovýmto soupeřem je pro nás obrovská výzva,“ říká trenér Mělníka Jakub Němec na adresu lídra. Východočeši v letošní sezoně dosud nenašli přemožitele a jedinou ztrátou pro ně byla nedávná remíza 2:2 na Slavii.

Podobný výsledek by pátý Olympik rozhodně bral. Podle Jakuba Němce by nemusel být úplným sci-fi. „To, že doma umíme na nejlepší české týmy, jsme ukázali se Spartou a Plzní. Na tyto zápasy budeme chtít navázat a předvést to nejlepší, co umíme. Do zápasu si věříme, Chrudim také musí někdy ztratit body. Tak proč by to nemohlo být u nás?“

Podle kapitána Jiřího Vokouna jsou hosté jasným favoritem zápasu. „Body jim určitě nechceme dát body jen tak. Pokusíme se o menší futsalový zázrak, který se nám minulou sezonu s Chrudimí málem povedl,“ připomněl nejproduktivnější mělnický hráč rok a půl starou konfrontaci, v níž domácí inkasovali rozdílový gól až v předposlední minutě. „Věřím, že opět přijde plná hala a fanoušci nás poženou dopředu,“ spoléhá Jiří Vokoun na pomoc z publika.