Gabčův střelecký budíček odskákala Lípa, stovku by rád ještě letos

Pokud by předváděl svůj střelecký standard z uplynulých sezon, atakoval by už dost možná gólovou stovku. Josef Gabčo se ale na cestě k vytoužené metě pro vstup do klubu ligových kanonýrů na něj až nezvykle zasekl. Pověst obávaného kanonýra připomněl po dlouhé době a v sezoně poprvé až v pondělním utkání proti České Lípě. Za Spartu nasázel svůj první hattrick.

Josef Gabčo (u míče v utkání proti svému Mělníku) se v dresu Sparty konečně dočkal výraznějšího gólového příspěvku. | Foto: fotosamler.com

Jeden gól Spartě, jeden Slavii – to ještě za Mělník v první části soutěže před jejím přerušením. Po restartu a přestupu se Josef Gabčo v rudém dresu gólově uvedl v pátém utkání, kdy jednou přispěl k vítězství v Českých Budějovicích. Na další zásah si ale musel znovu počkat dlouhá čtyři kola. Tentokrát už o sobě dal vědět výrazněji. Zápas proti Démonům nasměroval očekávaným směrem dvěma úspěšnými ranami do přestávky, po ní zvyšoval už na 4:0. Po polevení Pražanů v závěru byla z jasného vedení výhra 6:4. Pro Gabča sedmý prvoligový mač, v němž zaznamenal tři a více gólů. Prvoligové sezony JG



Celkem: 109 zápasů/87 gólů

2014/15 (Ol. Mělník): 21/19

2015/16 (Benago Zruč): 11/9

2016/17 (Benago Zruč): 7/2

2017/18 (Ol. Mělník): 18/17

2018/19 (Ol. Mělník): 19/17

2019/20 (Ol. Mělník): 18/17

2020/21 (Mělník/Sparta): 15/6 „Šance jsem měl každý zápas, ale nemohl dát gól. Věřím, že mi to pomůže, v dalších zápasech už budu klidnější a v šancích si budu více věřit,“ oddechl si sedmadvacetiletý Gabčo po svém nejlepším představení na Podvinném Mlýně. Přiznal zároveň, že z bilance čítající jediný úspěch v devíti zápasech už začínal být nervózní. „Byl jsem zvyklý dávat góly a najednou to tam nepadalo,“ uvedl s tím, že ovšem i nadále cítil důvěru od trenéra. Proti Lípě mu podle jeho slov seděl nejen soupeř, ale také dostal při absencích některých tradičních opor větší prostor na hřišti. Do stovky historicky nejlepšímu prvoligovému střelci Olympiku aktuálně chybí třináct gólů. Statistiku si sám Gabčo bedlivě sleduje. „Samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi to povedlo ještě v této sezoně,“ usmívá se. Na Spartě je až na slabší střelecká čísla spokojený. Příštím ročníkem a eventuálním návratem na soutok se podle vlastních slov zatím nezabývá. Náraz, bolest a všude krev, vybavuje si Žežulka zranění. Rád by stihl Teplice Přečíst článek ›