Nymburk byl díky dvěma postupům do Final 8 v posledních dvou sezonách nasazený do prvního koše a vyhnul se tak největším favoritům. I tak mu ale los přisoudil zajímavou skupinu.

„Pocit ze skupiny mám kladný. jsou to týmy, se kterými jsme dlouho nehráli, nebo ještě vůbec. Na los si nemůžeme stěžovat. Jsou tam samozřejmě i lehčí skupiny, ale kvalita Champions League jde tak nahoru, že většina skupin je hodně vyrovnaných,“ řekl kapitán Nymburka Vojtěch Hruban.

„Na Galatasaray určitě bude dobrá atmosféra, jestli tou dobou už budou moci být fanoušci v hale. To by mohlo být hodně bouřlivé. Podobně to bude i na PAOKu a ani Igokea nebude s fanoušky zaostávat, takže jedna z věcí, na kterou se v této skupině můžeme těšit, je atmosféra v halách,“ dodal.

Letošní šestá sezona Ligy mistrů přináší mírně upravený herní systém. Stejně jako v minulém ročníku se bude základní část hrát v osmi skupinách po čtyřech týmech. Už však nepostupují přímo dva nejlepší celky z každé skupiny, ale pouze vítězové. Týmy na druhém a třetím místě budou muset do baráže, kde je čeká série na dvě vítězství o další postupové místo do osmifinálové sku-piny. Pro poražené v baráži a pro celky na čtvrtých místech skupin sezona končí. Po osmifinále následuje čtvrtfinále opět jako série na dvě vítězství a vítězové postoupí na závěrečný turnaj Final 4.

Do hlavní soutěže se bude snažit probít i Opava, kterou v semifinále kvalifikačních turnajů čeká vítěz duelu mezi Levski Sofia a Prometey s trenérem českého národního týmu Ronenem Ginzburgem. Pokud se Opava probojuje do skupiny A, utká se s Tenerife, Sassari a Ludwigsburgem.

Rozlosování nové sezony basketbalové Ligy mistrů.Zdroj: BK Nymburk