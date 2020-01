Proč jste na rozdíl od otce vydržel v Aeru pouze ve starších žácích a v mladším dorostu oblékl dres pražského týmu USK?

Protože se mně nabízela větší šance na sebe upozornit, což se také stalo. Po USK následovalo angažmá v Liberci, poté Francie a v současnosti hraju v Polsku.

Tam oblékáte dres koho?

Olsztynu, tamějšího klubu AZS.

Existovaly ale i jiné nabídky, že?

To ano, ale funkcionáři AZS byli nejrychlejší a hlavně nejvěrohodnější. Navíc Poláci patří v posledních letech k těm nej ve světě a nejsou náhodou dvojnásobnými světovými šampiony. Jde i o to, jaký k vám mají tito funkcionáři přístup. Nejste pro ně jenom hráčem, ale zajímají se a hlavně se vám snaží pomáhat i mimo palubovku.

Stejný zvuk má ale i francouzská liga…

Přesto ta polská je oproti ní o viditelný krok dál.

A co vy a Aero? První krůčky ve starších žácích na Odolce ve vás přece jen musely zanechat nějakou stopu.

Když mám čas, tak jezdím klukům fandit, jako teď, kvůli nataženému svalu.

A ten vám vystavil stopku při startu na předolympijské kvalifikaci?

Bohužel, s tím nic nenadělám. Ale s napětím a nervozitou jsem sledoval, jak si kluci vedli a samozřejmě jim držel palce. Škoda, že to nezvládli.

Už jsi se zmínil o kvalitě polského volejbalu. Dá se nějak porovnat s naším?

Velký rozdíl je především v konkurenci. Hodně cizinců totiž tlačí domácí hráče do toho, aby na sobě systematicky a zodpovědně pracovali. Tomu všemu odpovídá vedení klubů, zkušení trenéři, jisté finanční rozpočty, jednoduše řečeno, vše je tam postaveno na vysoké profesionální úrovni.

Takže naše liga má stále ještě co dohánět?

V Polsku jsou hráči k volejbalu vedení a vychovávaní od malička v profesionálním duchu, v tom u nás pokulháváme. Samozřejmě se i u nás najdou kluci, kteří svým sportem žijou, obětují mu veškerý svůj čas a pak mají šanci se těmi profíky stát.

Co se k tomu dá ještě dodat?

To, že v Polsku je volejbal sportem číslo dvě, hned za fotbalem. U nás vedle fotbalu dominují i hokej, tenis. A volejbal? Ten, jak je tomu v Polsku, u nás zase až tak populární není.

Mimochodem vaši rodiče nevynechají žádnou příležitost, aby sledovali zápasy Aera. Přijedou se podívat i do Olsztynu?

Rádi by, ale mají celou řadu pracovních povinností a Olsztyn není právě za rohem. Tak teď i „díky“ mému svalovému zranění jsme mohli společně vyrazit na nějaký ten duel Aera.

Je něco, co by jste rád dodal závěrem?

Přání, aby Aero naplnilo své předsezonní předsevzetí probojovat se do play off.

MOJMÍR STRACHOTA