Mělník paradoxně v letošní sezoně bodoval jen v televizních zápasech, když vyhrál ve Vysokém Mýtě a ve čtvrtek remizoval v Českých Budějovicích. „Asi nám televize prospívá,“ usmíval se kapitán Středočechů Jiří Vokoun a zároveň dodal: „Doufám, že budeme hrát ještě někdy další televizní duel. Ale věřím, že to konečně zlomíme a dokážeme bodovat i bez televize.“

V domácím prostředí letos Olympik ještě nebodoval. „Doma máme hodně specifickou halu a místo toho, aby to byla naše výhoda, tak mi letos přijde jako nevýhoda. Domácí zápasy buď prohráváme v úvodu o víc branek a nedaří se nám skóre dotáhnout nebo naopak ztrácíme zápasy ke konci, což by se nemělo stávat,“ uvědomoval si Vokoun.

V Českých Budějovicích vstřelil reprezentant Jiří Vokoun hattrick v rozmezí 30. a 31. minuty. „Konečně jsme trefili bránu nebo spíše jsme netrefovali brankáře, na kterém jsme si nejednou vylámali zuby. Věřil jsem, že když jsme dokázali vyrovnat během dvou minut, že bychom zápas mohli otočit úplně. Bohužel se to nepovedlo, ale řekl bych, že remíza je spravedlivá.“

Dynamo se neprezentuje typickým futsalem, ale doma bodovalo čtyřikrát z pěti zápasů. Hraje se na ně těžce? „Těžce bych neřekl, ale bez pohybu to jde těžko, což jsme zjistili v prvním poločase a neměli jsme prakticky vůbec nic,“ odpovídal kapitán Mělníku a navázal: „Druhý poločas jsme zkusili to nejjednodušší, co se dalo hrát, a to dlouhé balony na hrot a najednou jsme si dokázali vytvořit několik šancí.“

Má Jirka Vokoun recept, jak dostat svůj tým ze dna tabulky? „Řekl bych, že bychom měli začít proměňovat šance, a hlavně začít lépe bránit.“