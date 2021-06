Bývalý kapitán české volejbalové reprezentace Aleš Holubec, který se na uplynulou sezonu po letech vrátil na Odolku, chce v těch nadcházejících pozvednout prvoligovou Slavii Hradec Králové.

Aleš Holubec (v modrém) v dresu Aera Odolena Voda | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Na místě, odkud se odrazil do světa velkého volejbalu, se stal hrajícím trenérem a v budoucnu by Východočechy rád vytáhl do nejvyšší soutěže. Podle jeho vlastních slov pak bude mít k ruce i svého letošního spoluhráče z Aera Jakuba Holčíka.