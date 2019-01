Nymburk – Nymburk je basketbalové město, o tom není pochyb. Jasně o tom hovoří patnáct titulů mistra republiky pro tamní basketbalový tým mužů. Ale nejsou to jen muži. Také mládežníci sklízí často velké úspěchy. Jedním z nich je postup družstva Gymnázia Bohumila Hrabala Nymburk na republikové finále Sportovní ligy škol, které ve středu startuje v Karlových Varech.

Basketbalista Martin Holoubek | Foto: Deník / Vladimír Malinovský

Jedním z účastníků finále bude v nymburských barvách Martin Holoubek. A má velké plány. „V Nymburce jsou cíle vždy ty nejvyšší a s tímhle myšlením i do Karlových Varů jedeme. Jsem si skoro jistý, že nějaká medaile to bude. Ale která, to podle toho, kolik bude sil a štěstí,“ říká sedmnáctiletý basketbalový talent, který není na tomto klání žádným nováčkem. „Minulé dva školní roky jsme se probojovali až do finále. Bohužel, pokaždé nám chybělo trochu štěstí, takže máme doma jen dvě stříbrné medaile. Letos už by mohla cinknout ta zlatá,“ přeje si Martin Holoubek.

Pro jeho družstvo je to další výzva. Pro úspěch udělají maximum. O finále mluví už hodně dlouho. „Do Varů se těšíme. Je to takové rozptýlení od naší týmové extraligové sezony. Sem si to jedeme hlavně užít. Snad budeme mít čas i na ne-basketbalové aktivity. Navíc se do Karlových Varů sjedou školy z celé republiky, kde máme mnoho kamarádů i kamarádek, takže bude fajn je zase vidět,“ těší se na soupeře Holoubek.

Ten také vnímá konkurenci. Ve finále bude bojovat dalších pět družstev. „Podle toho, co jsem koukal na rozpis týmů, které se účastní turnaje, tak největší problém nám bude určitě dělat Prostějov. Rok zpátky právě Prostějov měl na republikovém finále trochu více štěstí v posledních minutách finálového utkání a vezli si domu zlato místo nás. Ale letos už tomu tak nebude,“ vzpomněl si na minulý zápas o zlato mladý basketbalista a zároveň varuje soupeře, že myslí na mety nejvyšší.

Holoubek začínal s košíkovou v Českém Brodě v sedmi letech. „Vzal mě tam starší brácha. Líbilo se mi, co ty starší umí a já to chtěl umět taky. Tak jsem v tom pokračoval,“ usmívá se mladík.

Na jednom kempu v Nymburce se zalíbil trenérům a hned zde zakotvil. „Teď hraji za Nymburk pátým rokem a neudělal jsem chybu, že jsem sem šel. Letos nastupuji v extralize U19 a první lize mužů,“ uvedl mladík, který má za sebou už také start za A tým a má před sebou další cíle. „Jako týmový cíl máme určitě obhájení titulu mistra České republiky, který se nám podařilo vyhrát s naším ročníkem dva roky zpátky. A jako můj osobní cíl jsem si dal účast na mistrovství Evropy v reprezentačním dresu v kategorii U18, ale to budu ještě muset makat, protože tam je ještě dlouhá cesta,“ dodal basketbalista Martin Holoubek.

Martin Holoubek, 17 let

Bydliště: Tlustovousy

Narozen: 22. 6. 2001

Studuje: Gymnázium B. Hrabala v Nymburce

Znamení: Rak

Další oblíbené sporty: bowling, kulečník, hokej