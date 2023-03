Sedmnáctiletý odchovanec Házené Mělník Jaroslav Honc před třemi lety přestoupil do akademie TJ Sokol Nové Veselí. Na Vysočině mladý křídelník už třetí sezonu nastupuje v první lize mladšího a nyní staršího dorostu. Nyní zažil další kariérní posun. Svými výkony si řekl o nominaci do extraligového áčka i dorostenecké reprezentace.

Jaroslav Honc, sedmnáctiletý odchovanec Házené Mělník. | Foto: Jakub Houžvic, archiv Jaroslava Honce

Sedmnáct startů – 64 nastřílených branek. Jaroslav Honc patří v aktuálním ročníku k nejlepším střelcům týmu. Má velký podíl na současném prvním místě v tabulce, ze kterého se spoluhráči pomalu míří za titulem.

Právě díky kvalitním výkonům v dorostenecké kategorii si zasloužil nominaci do A-týmu Nového Veselí. V jeho dresu nastoupil k extraligovému utkání na palubovce KH Kopřivnice. Ve své premiéře mezi muži si připsal tři branky, na vítězství to sice nestačilo, nicméně Jarda předvedl velmi dobrý výkon. Současná skvělá výkonnost mu také vynesla pozvánku do reprezentace.

Jardovi nadále drží palce také v mělnickém klubu, jehož členové Tomáš Jansa a Michaela Stehlíková talentovaného hráče vyzpovídali ve stručném rozhovoru.

Jak jsi spokojený s letošní sezonou?

S tím, jak se vyvíjí letošní sezona, jsem zatím spokojený. Týmu i mně se herně daří, i když vím, že je stále co zlepšovat.

Co pro tebe znamená nominace do A-týmu Nového Veselí a reprezentace České republiky?

Je to pro mě čest, moc si toho vážím a doufám, že budu přínosným hráčem jak v A-týmu Nového Veselí, tak v dorostenecké reprezentaci České republiky.

Co stojí za tvými úspěchy?

V první řadě jsou to rodiče, kteří mě stoprocentně podporují. Velký podíl na tom mají i trenéři, kteří mě vedli od začátku mé kariéry až do současné doby.

Vzpomínáš na své začátky, kdy jsi ještě hrál házenou za Mělník?

Vzpomínám a rád. Měl jsem štěstí na trenéry a partu skvělých kluků. Rád vzpomínám na Prague handball cup a turnaje, na které jsme jezdili. Vždy jsme si užili spousty legrace.