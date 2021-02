„Škoda naprosto zbytečně poztrácených bodů v průběhu soutěže, protože jsme se tak mohli vyhnout předkolu play-off s VK Beskydy,“ řekl trenér Aera Martin Kop. Jeho týmu už výhra na elitní šestku nestačila, Ostrava totiž po středeční dohrávce v Kladně vyhrála také doma nad pražskými Lvy.

V polovině úvodního setu naráželo Kladno na bloky domácích, kteří odskočili na pět bodů (17:12). V závěru se však Orli při servisu Křesťana vrátili do hry. Odvrátili tři setboly a až za stavu 24:23 zakončil sadu Demar.

Druhé dějství se od skóre 11:11 stalo jednoznačnou záležitostí výborně útočící Odolky, která tentokrát chybou soupeře na útoku využila první setbol.

Nejdelší a nejdramatičtější byla třetí sada. Domácí vedli už 13:7, přesto Kladno dokázalo její průběh hodně zdramatizovat. Po esu Vostárka mělo setbol a posléze ještě jeden. Víc jich ale měli domácí, kteří svůj šestý útokem Svobody proměnili.

Orli prohráli v dvou zápasech s Odolkou šest setů, z toho pět po dramatické koncovce. „Kdybychom byli preciznější, tak takové koncovky vůbec nemusely být. Musíme si mezi sebou víc vyhovět,“ mínil nejzkušenější hráč Kladna Tomáš Hýský.

Druhý trenér Kladna Tomáš Samsely měl za to, že Odolena Voda vyhrála díky výbornému servisu. „Zaslouží si za něj pochvalu, byly to pěkné šlupky. Ale až na druhý set jsme si s tím dokázali slušně poradit,“ řekl s tím, že jeho tým se v utkání slušně pral. „V předkole do nás bude Brno také bušit servisem a na to se musíme dobře připravit,“ doplnil.

Po základní části bude mít extraliga krátkou pauzu, protože v Karlových Varech se o víkendu bez účasti Aera odehraje závěrečné fáze Českého poháru.

Odolena Voda – Kladno 3:0

Nejvíce bodů: Hladík 17, L. Demar 14, Vanags 11 – Kraffer 11, Křesťan 10, Hýský 6. Sety: 23, 14, 28. Esa: 3:5. Bloky: 11:2. Čas: 83 minut.

Ostatní výsledky 22. kola: Příbram – Zlín 3:1, Brno – Č. Budějovice 0:3, Ostrava – Lvi Praha 3:0, Ústí n. L. – Beskydy 3:1, Karlovarsko – Liberec 3:1.

1. Karlovarsko 22 16 3 1 2 60:20 55

2. Č. Budějovice 22 17 2 0 3 59:20 55

3. Liberec 22 16 0 3 3 56:28 51

4. Lvi Praha 22 9 4 3 6 47:37 38

5. Ústí n. L. 22 10 2 3 7 45:37 37

6. Ostrava 22 10 2 1 9 42:37 35

7. Odolena Voda 22 9 2 3 8 44:41 34

8. Kladno 22 6 0 3 13 29:52 21

9. Brno 22 5 1 2 14 27:51 19

10. Beskydy 22 3 4 1 14 32:54 18

11. Příbram 22 4 2 2 14 26:55 18

12. Zlín 22 2 3 3 14 24:59 15