Beskydy se sice v každém setu dostaly přes dvacet bodů, na s chutí hrajícího soupeře to ale nestačilo. Za třiasedmdesát minut hry se tři body stěhovaly do středu Čech.

„Vyhráli jsme, ale lehký zápas to nebyl. My moc nevěděli, co od domácích očekávat, ale ukázalo se, že jsme byli přeci jen lépe připraveni. V určitých momentech nám domácí svými chybami pomáhali,“ řekl k zápasu hostující kapitán Martin Hladík.

Podle domácího Tomáše Širokého byl hlavní rozdíl mezi oběma tým na servisu. „Víme, že doma za námi fanoušci stojí, chtěli jsme se jim odvděčit bojovným výkonem. Bohužel nás zklamal servis, ten měla Odolena Voda lepší, a to ovlivnilo celé střetnutí,“ postřehl kapitán Beskyd.

Odolka si tak v průběžné tabulce polepšila na šesté místo. Pod sebe dostala i příštího soupeře z Kladna. Nejen to těšilo trenéra Jiřího Šillera. „Minulý zápas jsme neodehráli dobře, proto jsem rád, že tady mužstvo podalo dobrý výkon a zvítězilo.“

Beskydy – O. Voda 0:3

Sety: -21, -20, -25. Diváci: 320. Doba hry: 73 minut. Aero: Vanags, Taylor, Hladík, Kraffer, Gear, Viiber, libero Hadrava ( Duncan-Thibault).

Další výsledky 16. kola: Brno – Liberec 3:0 (19, 21, 19), Kladno – Karlovarsko 0:3 (-25, -18, -20), Praha – Příbram 0:3 (-21, -20, -26), Ústí – Ostrava 0:3 (-23, -23, -18), Zlín – Budějovice 1:3 (23, -21, -15, -21).

1. Karlovarsko 16 12 2 2 0 46:11 42

2. Č. Budějovice 16 8 3 3 2 39:25 33

3. Brno 15 8 3 2 2 38:23 32

4. Liberec 15 8 3 0 4 36:20 30

5. Lvi Praha 15 8 1 1 5 31:23 27

6. Odolena Voda 16 5 4 0 7 30:30 23

7. Ostrava 15 5 2 3 5 29:28 22

8. Kladno 16 5 1 4 6 27:36 21

9. Zlín 16 5 0 1 10 20:38 13

10. Příbram 15 2 2 4 7 24:37 14

11. Beskydy 16 3 0 2 11 18:42 11

12. Ústí n. L. 15 2 1 0 12 14:39 8