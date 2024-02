Už na úterním podniku Czech Indoor Gala v Ostravě startoval hvězdný koulař Tom Walsh z Nového Zélandu. V Nehvizdech bude až do 20. února, kdy se mítink Hvězdy v Nehvizdech koná, svou základnu.

„Stráví u nás skoro tři týdny. Bude tu trénovat a vyjíždět na další mítinky. Jsme domluvení, že se v naší hale zúčastní i žákovských závodů a dětem bude předávat ceny. Pravděpodobně si mladými atlety i zatrénuje. Jeho pobyt vyvrcholí odjezdem na mistrovství světa v Glasgow,“ říkal Deníku ředitel závodu Tomáš Vojtek.

„V Ostravě jsem ještě nebyl úplně ve své kůži. Po letu z Nového Zélandu jsem se cítil trochu unavený,“ zmínil své rozpoložení Novozélanďan, který v Ostravě poslal kouli do vzdálenosti 21,17 metru a prohrál s vítězným Američanem Rogerem Steenem a Tomášem Staňkem.

V městysu bude trénovat i Korejec Woo

Tom Walsh vybojoval na olympijských hrách dva bronzy, je mistrem světa z roku 2017 a dokonce dvojnásobným světovým šampionem v hale. Doma má i bronz z MS 2019.

„Do Nehvizd se moc těším hlavně na silnou konkurenci, která se tam sejde. Závod je těsně před světovým šampionátem, a tak už bych měl být ve formě. Cílem je překonat rekord mítinku a zvítězit. Těším se na skvělé publikum, o němž mi vyprávěli kolegové z koulařského kruhu. Tuším, že se tam odehraje tuhá bitva,“ prorokoval vrhač, jehož impozantní osobní rekord má hodnotu 22,90.

V Nehvizdech budou mít základnu další atleti. „Tradičně to bude korejský výškař Woo Sanghyeok, který se před naším mítinkem zúčastní i skokanských závodů v Hustopečích a Banské Bystrici,“ zmínil Vojtek úřadujícího halového šampiona s osobním rekordem 236 centimetrů.

Pochlubil se i dalšími hvězdami. „V kouli to jsou zejména oba dvaadvacetimetroví Italové Zane Weir a Leonardo Fabbri a samozřejmě Tomáš Staněk. Troufnu si říct, že bude mít těžkou úlohu obhájit loňské prvenství,“ prohlásil ředitel mítinku.

V roli trenéra dorazí olympijský šampion Holm

„Ve výšce by měl s Woo držet krok Kubánec Enrique Zayas. Zajímavou postavou bude teprve devatenáctiletý Lycke Holm, syn olympijského vítěze z Atén. Stefan Holm přijede s potomkem jako trenér,“ pochlubil se Vojtek.

Slavný Holm si tak bude moct popovídat s bronzovým z aténského finále před dvaceti roky Jaroslavem Bábou. Ten bude v Nehvizdech působit rovněž v roli kouče. V soutěži bude skákat jeho svěřenec Jan Štefela, který se letos zlepšil na 230 centimetrů.

Do třetice bude přítomná další slavná postava skoku do výšky. Trenérkou trojnásobného nehvizdského vítěze Belgičana Thomase Carmoye je nově Tia Hellebautová, která ovládla OH 2008 v Pekingu.

