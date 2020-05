V týmu, který skládá další staronová tvář Aera, trenér Martin Kop, se navíc v Česku vůbec poprvé objeví po boku o šest let mladšího bratra Lukáše – pro změnu smečaře. „Na návrat po roce do extraligy se moc těším. Stejně tak na Odolku, která hraje v posledních letech vyrovnaný střed tabulky. V loňské sezoně jsem toho příliš neodehrál. I to je jedním z důvodů, proč jsem se vrátil,“ říká účastník evropského šampionátu v roce 2017.

Ze dvou předešlých zahraničních angažmá jste se vždy vracel do pražských Lvů. Proč nyní Odolka?

Vždy jsem při návratu jednal s více kluby. Jelikož jsem Pražák a vyrůstal jsem tam, tak mě Praha vždy lákala. Tentokrát ale žádná nabídka nepřišla. Navíc tam má ještě na příští sezonu kontrakt Luboš Bartůněk. S Odolkou jsem byl v minulosti často v kontaktu a letos to klaplo.

Sehrála v ukončení vaší zahraniční mise roli i pandemie koronaviru, která nyní řádí po celém světě?

Když nám kvůli pandemii skončila sezona, říkal jsem, že se buď vrátím do Čech, nebo zůstanu ve Francii. Jednal jsem tam s jedním klubem, což ale nevyšlo. Po jednání s Odolkou jsem se rozhodl pro ni.

Sledoval jste z Francie, jak si Odolka v poslední době vede?

Určitě, a celou českou extraligu, kterou znám, myslím, velmi dobře. Volejbal miluju, takže jsem ho sledoval dost.

Čeká vás společné působení s mladším bratrem Lukášem, s nímž jste se v jednom mužstvu potkal pod trenérským dohledem vašeho otce i v Nantes. Jak k tomu tentokrát došlo?

Máme stejného sportovního manažera. Když mi zatelefonoval, že by šel do Aera i brácha, lákalo mě to o to víc.

Matyáš Démar

Narozen: 1991 v Praze

Výška: 203 cm

Pozice: nahrávač

Kariéra: ČZU Praha, později Lvi Praha, Odolena Voda, Dukla Liberec, Nantes (Francie), Näfels (Švýcarsko), Tours (Francie)

Největší úspěchy: 2. a 3. místo v extralize mužů s Duklou Liberec, v letech 2016 a 2017 člen širšího kádru reprezentace, účast na mistrovství Evropy v Polsku.

Rodina: manželka Šárka (za svobodna Barborková) - před narozením syna Tobiáše v roce 2018 úspěšná volejbalistka, řadu sezon v několika zahraničních ligách, 68 startů v seniorské reprezentaci; otec Martin Démar – jako hráč trojnásobný mistr republiky, deset sezon v zahraničí, dlouholetý reprezentant se starty na pěti ME, jako trenér dlouhodobě ve Francii, v sezoně 17/18 asistentem u reprezentace; volejbalu, který hrávala i jejich maminka Kateřina, propadli také oba Matyášovi mladší bratři Lukáš (23) a Jonáš (16).

Na Odolce to bude asi jiné, než tehdy v Nantes, že?

V Nantes jsme spolu sice hráli, ale nebyli jsme tenkrát součástí základní sestavy. Dostali jsme sice hodně příležitostí, ale tentokrát to bude jiné. Měli bychom tvořit základní jádro týmu. Bude na nás velký tlak, budou na nás spoléhat. Jsem na to sám zvědavý a těším se.

Kdybyste měl porovnat Odolku nyní a tenkrát, jaké by byly hlavní rozdíly?

Když jsem začínal na Odolce, což je asi deset let zpátky a bylo mi osmnáct, tak vedení bylo přibližně stejné. Jiný byl trenér. Hala je taky stále stejná. Podmínky a fungování klubu uvidíme teprve během sezony.

Do klubu se nyní vrátil i trenér Martin Kop…

Těším se na něj a spolupráci s ním. Mám na něj výborné recenze.

Ještě do Francie, která patří mezi nejvíc zasažené země koronavirem… Jak hodně pandemie ovlivnila vaši sezonu v Tours?

Do konce základní části zbývala dvě kola. K přerušení zároveň došlo dva dny před final four francouzského poháru. Hodně mě mrzí, že jsme nestihli dohrát alespoň ten pohár, případně dokončit základní část, aby byl vyhlášen vítěz. Bohužel je to realita. Většina lig takhle skončila. Z Francie jsem se nakonec vrátil včera (v pondělí). Dlouho nevěděli, jestli se liga dohraje. Teprve asi před dvěma týdny rozhodli, že se ukončí bez vítěze. Mohli jsme se alespoň v klidu vrátit.

Váš otec vedl Odolku jako trenér na konci barážové sezony 2018. Probírali jste společně vaše nové angažmá?

Bavili jsme se o tom celá rodina, i s bráchou jsme si volali. Nijak zvlášť jsme to ale neprobírali. Aby mi řekl, jdi do toho, nebo ne, to určitě ne. Rozhoduji si tyhle věci sám.

Tým se v uplynulých dvou sezonách pohyboval na příčkách pro účast v předkole play-off. Jaká jsou vaše očekávání?

Kádr ještě není kompletní, takže těžko odhadovat. Stejně tak je otázkou složení ostatních. Účast v play-off bych považoval za takový slušný základ pro začátek.

Domácí zápasy jsou vyhlášené skvělou atmosférou. Těšíte se na ni?

Určitě moc. Hodně kamarádů mi psalo, že se budou jezdit dívat, z toho mám radost. Když jsme tam hráli, byla divácká kulisa vždy hodně bouřlivá.

V roce 2017 jste patřil do kádru, který se účastnil mistrovství Evropy v Polsku. Co vy a reprezentace?

Pokud by nějaká pozvánka přišla, určitě bych neodmítl. V posledních dvou sezonách jsou ale v národním týmu jiní kluci. Beru to tak. Je to rozhodnutí reprezentačního trenéra. Ten je teď nový (Jiří Novák), uvidíme, koho vybere.

Jakým způsobem se dokážete zabavit při současné absenci společných tréninků a zápasů?

Skoro každé ráno jsme s manželkou cvičili. Ve Francii jsme měli baráček, takže jsme si na zahradě občas i zapinkali. Jinak to asi příliš nejde. Teď snad už budu chodit s klukama z Prahy na antuku, až mi skončí karanténa. Přes léto snad i nějaké turnaje, pokud budou.

Podle informací z Odolky by tým pod novým trenérem měl najíždět na nějaký pravidelný režim poměrně brzy. To bude asi velká úleva, že?

Rozhodně. Je potřeba držet balon i hýbat se. Budu za to určitě jen rád.