„Máme ještě třetí pokus na to Plzeň v sérii porazit. Bude to však nejtěžší utkání. Plzeň na nás bude skvěle nachystaná a bude chtít sérii již ukončit,“ míní trenér Mělníka Jakub Němec.

Podle něj je nezbytné, aby se tým poučil z minulého nezdaru a nedovolil soupeři brzy skórovat. „Může to být náš poslední zápas v této sezoně, tak si to každopádně chceme užít a předvést takový výkon, abychom se sebou byli po sérii spokojení my i naši fanoušci,“ dodal Němec.

V plzeňském táboře naopak zavládla po výjezdu na soutok spokojenost. Možná největší u kapitána Lukáše Rešetára, který se na výhře podílel hattrickem. Gól ze 37. minuty byl navíc jeho stý v play-off. Plzeňský kapitán je prvním hráčem futsalové ligy, kterému se to podařilo.

„Vůbec jsem nevěděl, že je tahle meta na spadnutí. Zaznamenal jsem to teprve nedávno. Jsem za to hrozně rád. Když se potom člověk podívá na tu svojí kariéru jednou, tak si řekne, že je to hezký milník. Zvlášť být v takové statistice první v historii, to se člověku jen tak nepoštěstí,“ okomentoval svůj počin plzeňský kapitán Rešetár. Hned o minutu později načal druhou stovku. Jak si s bráněním plzeňských hvězd Mělničtí poradí ve čtvrtek?

Už jistými semifinalisty jsou Chrudim a Teplice, další vzejde ze souboje pražských S. „Doufám, že trenér zvolí podobnou taktiku jako ve druhém utkání. V prvním zápase jsme dostali pomyslnou facku, v tom druhém jsme se zlepšili a věřím, že náš výkon bude mít vzestupnou tendenci a ve třetím zápase to potvrdíme, sérii ukončíme a budeme se moct připravovat na semifinále,“ uvedl čerstvě sedmatřicetiletý Rešetár.