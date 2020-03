Slušný start do sezony korunoval prvenstvím na únorovém halovém turnaji série Futures v Německu. Ze své hry měl po delší době výborný pocit. Přerušení všech soutěží mělnickému tenistovi Janu Šátralovi (29) další rozlet překazilo. „Budu muset začít od nuly,“ uvědomuje si aktuálně 373. hráč světového žebříčku. Kdy se tak stane, česká desítka netuší.

Situace okolo pandemie vás asi jako každého sportovce určitě ani trochu netěší. Co na ni říkáte?

Rozhodně netěší. Věřím, že se z toho celá země brzy dostane a vše bude brzy za námi. Nedá se bohužel nic dělat, musíme to všichni vydržet a dodržovat, co je potřeba. My doma dodržujeme všechna doporučení vlády na sto procent.

Pro vás asi o to mrzutější, že se vám v halové části sezony dařilo a v singlu jste prohrál pouze tři ze čtrnácti letošních zápasů…

Sezonu jsem opravdu začal poměrně slušně. Myslím, že po dlouhé době jsem zase hrál tenis, na kterým se dá něco postavit. Byl jsem si tím jistý. Bohužel přišlo přerušeni a budu muset zase začít od nuly.

Máte představu, v jakém časovém horizontu by se dění v tenisovém světě mohlo vrátit k normálu?

Koronavirus samozřejmě poznamenal významně i tenis. Sezona je minimálně do 7. června přerušená, a kdo ví, jak to bude dál. Ruší se spousta turnajů, nikdo pořádně neví, jak to bude s body.

A váš soukromý odhad návratu na kurty?

Bohužel se obávám, že si ještě počkáme. Jak jsem byl ze začátku optimistou, teď myslím, že bude ještě hůř, než momentálně je. Nakažených přibývá. Stačí se podívat, co se děje v Itálii, tam je to hodně špatné. Dokud se z toho Itálie nedostane, nikdo nemůže říct, že je situace vyřešena a všechna omezení zrušit. Samozřejmě, doufám, že se pletu.

Můžete se v domácích podmínkách alespoň nějakým způsobem udržovat v kondici?

Moc to nejde. Trénovat se nedá, do posilovny zrovna tak. Jediné, co nás s manželkou drží při životě, je pes, se kterým chodíme ven.

Určitě jste i v kontaktu s kolegy z vaší branže…

V kontaktu jsem se všemi, máme na sociální síti štvanickou skupinu, kde jsou všichni hráči a vedení. Dostáváme tam informace, co a jak. S klukama si samozřejmě pravidelně voláme a píšeme. A také neustále hrajeme společně on-line na playstationu.

I tenis? Že byste si tak alespoň částečně vynahradili zrušené zápasy…

Ten vůbec. Pro každého, kdo hraje tenis, to nemůže být podobné realitě. Hrajeme fifu a fortnite.

A jak se vám daří?

Záleží, v jaké hře. Jsem tak nějak průměrný. Kluci asi hrají trochu víc, což je bohužel i na playstationu znát. Ale ve fotbale jsme vyrovnaní. Stejně jako v tenise všichni chceme vyhrát a často nezvládáme koncovky (smích).

Zpět k tenisu. Jak moc těžké je pro vás vydržet bez sportu, kterým žijete prakticky odmala?

Jednoduché to samozřejmě není, ale člověk neudělá nic. Musí se to vydržet. Buďme rádi, že můžeme aspoň být spolu doma. Jsou lidé, kteří jsou sami, a pro ty to musí být určitě těžší. Někde jsem viděl obrázek, kde bylo napsáno „naši předchůdci byli posíláni do válek, my máme sedět doma na gauči, to bychom zvládnout mohli“.

Váš recept na zabavení se?

Moc jich nemám. Včera jsem strávil hodně času na zahradě, kde tedy nikdo jiný není. O playstationu už jsem mluvil. Sledujeme s manželkou seriály, máme psa, se kterým je sranda. Nějak to prostě zvládneme.