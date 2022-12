Ačkoli diváci z utkání odcházeli se spoustou střeleckých zážitků, zahájení zápasu spíše připomínalo dynamický trénink. Až do 12. minuty byl zápas téměř vyrovnaný a jako by hráči chtěli fanoušky schválně trochu napínat. Až domácí Kristián Malík rozproudil krev v žilách i ostatním Vlkům. Přestože jim kolovala celým tělem, svoji skutečnou tvář a sílu si ještě chvíli šetřili, nezalekli se však odezvy hostů.

V 16. minutě hostující David Böhme obelstil Kozlovu branku. Mírnou střelu neměl domácí brankář přes slušnou zeď téměř šanci vidět. A tak hosté srovnali skóre. Jak se později ukázalo, byla to jejich jediná příležitost vyrovnat stav a zmást motivovaného soupeře a favorita utkání. Vlčí srdce se v tomto okamžiku rozbušilo, touha zakončit první třetinu ve vedení byla natolik silná, až domácí Ondřej Diepolt necelou minutu před koncem dostal přesnou střelou míček za záda českolipského gólmana. Stav utkání po první třetině činil 2:1.

Vražedné tempo. Vlci si šli tvrdě za svým

Druhá třetina byla nabušená testosteronem. Přestože první útočnou akci předvedli hosté, branku neproměnili, střela Jakuba Knespla šla vysoko nad branku, čehož domácí okamžitě využili a ujali se ofenzivy. Svůj druhý gól si v čase 2:45 díky přesné asistenci Lukáše Carvana připsal opět Malík a zvýšil na 3:1. Sehraná dvojice zužitkovala perfektní systémovou hru ještě ve třinácté minutě, kdy si Kristián Malík s přehledem šel pro svůj hattrick. Nepředbíhejme ale.

Hosté nedokázali držet tempo s odhodlanými Vlky, přesto se snažili alespoň zabránit několika neúspěšným střelám domácích, jejichž čas teprve nastal. Kapitán Kozel, Petr Husťák i Malík se snažili dravou hrou o další gólový náskok. Ale až Matyáši Metodějovi Krahulcovi se podařilo, i přes plné brankoviště a odražené střele českolipského brankáře, nakonec vsítit do volného místa gól, v pořadí čtvrtý.

Avšak až od deváté minuty zápasu následovala výše avizovaná útočná smršť Kralupských, kteří se po úvodním rozkoukání rozhodli vytěžit z utkání očekávaný úspěch, tedy co nejvyšší počet branek. Poté, co míček skončil za zády hostujícího brankáře Vojtěcha Jirky, zvýšila formace Ondřejů Šimona a Diepolta na 5:1. Následovala šestá branka Jana Suka, který šel v podstatě sám na branku. Sedmý gól, který přišel už po 25 vteřinách, představoval zmíněný hattrick Malíka opět za asistence Carvana.

Že Vlci během hry dokážou taktizovat a plně využívat své vlčí šedé buňky mozkové, potvrdil Ondřej Šimon. Dokonale promyšlenou střelu poslal vcelku na jistotu do sítě soupeřů a navýšil tak na 8:1. Po deváté brance, které se ujal Petr Husťák, požádali hosté o timeout. Atmosféra začala být lehce napjatá, čehož bravurně využil opět Malík, který po asistenci Jana Michálka s lehkostí a čistou střelou do pravého horního rohu poslal domácí do vedení 10:1. Navíc si připsal svůj čtvrtý gól v jednom zápase. Poslední gól ve druhé třetině nepřekvapivě padl opět do branky hostů. Jan Michálek využil přesné nahrávky Petra Hustáka a našel prostor mezi už trochu vyčerpanou obranu soupeřů. Druhá třetina skončila za stavu 11:1.

Parádní podívaná a sbírka gólů

Na začátku třetí třetiny najeli soupeři na rychlejší tempo, snaha zvrátit pro ně tento nešťastný gólový rozdíl byla opravdu čitelná, nicméně Vlci se do hry dostali rychleji, než soupeři nejspíše čekali. Diváci však viděli několik neproměněných střel obou týmů, ovšem utkání mělo ty pravé grády až od šesté minuty, kdy se hostujícímu Ondřeji Rijakovi perfektní střelou podařilo přidat druhou branku pro Českou Lípu a rozžehnout tak plamínek naděje.

Stav 11:2 ale po pár minutách měnil Krahulec, po němž následovala další už třináctá branka domácích. Přestože je toto číslo obecně vnímáno jako nešťastné, střela po zemi do pravého dolního rohu, o kterou se zasloužil Jan Michálek, se dá ohodnotit jako krásná, rychlá, čistá, jdoucí sama na branku. V jedné minutě předvedli domácí Řehák a Suk bravurní kombinaci, a jak řekl jeden z diváků „Ha, Řehák zkusil vystřelit, a ono to vyšlo.“

Následovala plejáda dalších tří branek domácích. Vlci se zakousli do představy odejít z utkání s dvaceti góly. To se ale ukázalo jako velké sousto. Přesto se šelmám podařilo soupeři uštědřit ještě tři branky a zapsat se jako nejvyšší výhra v celostátní soutěži Divize A. Diváci se měli až do samotného konce na co dívat. Přes opravdu vysoký gólový rozdíl domácí v tempu nepolevili, což soupeře vyburcovalo natolik, že se na okamžik probudili a zajistili tak poslední gól třetí třetiny, která končila za stavu 17:3.

Výkonem si Vlci pojistili další vítězství v divizi A. „Dnešní zápas se hodnotí velice těžce. První třetinu jsme dokázali se soupeřem držet krok, ale bohužel to bylo z naší strany vše. Ve druhé třetině jsme udělali spoustu individuálních chyb a týmová hra se nám úplně rozsypala. Soupeř nás trestal a byl velice produktivní. Ve třetí třetině panovalo z naší strany mírné zlepšení, ale bylo to málo. Gratuluji soupeři k vítězství, byl prostě lepší,“ hodnotil výkon hostů vedoucí týmu FBC Česká Lípa B František Beránek.

„My jsme do tohoto zápasu šli s jasnou výhrou, nečekal jsem nic jiného. Škoda jen těch tří inkasovaných branek, které nás na chvíli poslaly do defenzivy, to jediné mě může trochu mrzet, ale jinak to byl super odmakaný zápas od kluků. Líbí se mi, že jsme v zápase zužitkovali to, co jsme trénovali, myslím, že ta naše forma graduje,“ dodal s lehkostí Jakub Svoboda, kralupský trenér.

Druhou pozici v tabulce budou vítězové hájit 3. prosince proti týmu SKV florbal na pražských Vinohradech a diváci se mohou těšit na souboj dvou týmů z čela tabulky.

Tabulka Divize - skupiny A po dvanácti kolechZdroj: www.ceskyflorbal.cz

KARMELA SPEJCHALOVÁ