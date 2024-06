Carpek Service má za sebou úspěšný vstup do sezony Clio Cupu Bohemia. Při úvodních dvou podnicích se ukázalo, že tým letos bude zapojen do boje o titul hned se dvěma jezdci. Kromě zkušeného Tomáše Pekaře si brousí zuby na úspěch i nováček David Dziwok.

"Se vstupem do sezony jsem spokojen," hodnotí Pekař úvodní dva závodní víkendy. Současně si uvědomuje, že cesta za dalším titulem nebude snadná jak pro něj samotného, tak ani pro jeho tým. "Týmový kolega David Dziwok se učí velmi rychle a jasně ukázal, že bude velmi silným hráčem. I Bartek Mirecki je velmi rychlý a kromě něj bych nepodceňoval ani Nika Stefančiče. Jsem ale rád, že se startovní pole rozrůstá a přibývají závodníci, se kterými jsou problémy," dodává zkušený jezdec.

Při úvodním podniku na maďarském Balaton Parku potrápil Pekaře nejvíce Bartlomiej Mirecki. S polským jezdcem svedl pořádný boj o vítězství již při první jízdě. Během ní si dvojice několikrát prohodila pozice. V cíli byl nakonec šťastnější Pekař, který porazil Mireckého o 560 tisícin sekundy. Do druhé jízdy startovala nejlepší pětice z úvodního závodu v obráceném gardu. I zde se ale brzy ukázali na čele Mirecki s Pekařem. Tentokrát ale vystoupal na nejvyšší stupeň Polák. Mělnický jezdec na něj ztratil 972 tisícin sekundy.

O tři týdny později na Red Bull Ringu se ovšem ukázalo, že letošní bitva o titul nejspíše nebude pouze o dvou jezdcích. Pekaře i Mireckého totiž zaskočil nováček David Dziwok. Týmový kolega Tomáše Pekaře, který se letos přesunul do Clio Cupu po zkušenostech s vozem Fiat 500 v seriálu Trofeo di Serie, totiž ovládl obě rakouské jízdy. V obou z nich ho na stupně vítězů doprovodili právě Pekař s Mireckim, kteří vždy obsadili druhé, respektive třetí místo.

"Na Red Bull Ringu jsem si zvykl velmi rychle. Před víkendem jsem tu odjezdil spoustu kol na simulátoru a poté jsem si našel místa, kde se dá dobře předjíždět," pochvaloval si Dziwok, který dvěma výhrami navázal na čtvrtou a třetí pozici z Balaton Parku. Přiznává, že Maďarsko pro něj bylo spíše o učení. "V sobotním závodě jsem udělal příliš mnoho chyb a kromě toho jsem se tak trochu bál předjíždět. V neděli už jsem si ale zvykl a v autě jsem se cítil mnohem lépe. Nebál jsem se jít ani do riskantních manévrů," dodává.

I po Red Bull Ringu sice zůstává lídrem šampionátu Pekař, Dziwokova ztráta ale činí pouhé dva body.

Bartlomiej Mirecki je navíc za českým lídrem pozadu jenom o devět bodů. Druhý podnik sezony ukázal, že proklestit si v téměř třicetičlenném poli cestu k úspěchu se sem tam neobejde bez strkanic. V prvním závodě musel David Dziwok na cestě za vítězstvím přečkat kontakt s Bartlomiejem Mireckim. Při druhé jízdě se pak v úzkých ocitl Tomáš Pekař.

"Ve čtvrté zatáčce jsem bojoval s Bartkem a on mě vyboxoval do kačírku, což by udělal asi každý dobrý závodník. Musel jsem proto dohánět ze 14. místa. Krásně jsem si zazávodil a moc jsem si to užil," vrací se ke druhému rakouskému závodu.

Bartoš se učí

Tým Carpek Service letos v Clio Cupu Bohemia pravidelně reprezentuje také Filip Bartoš. I pro českého mladíka je působení v této kategorii něčím novým. Dosud měl totiž zkušenosti pouze se šampionátem NXT Gen Cup, kde se závodí s elektrickými speciály LRT NXT1 založeným na modelu Mini Cooper SE.

"Filip odvádí dobrou práci a postupně se posouvá dopředu. Zejména na Red Bull Ringu na nás udělal dojem. Na této trati jel poprvé v životě a přesto dokázal získat body. Doufám, že mu to takto půjde i nadále," chválí Pekař dalšího ze svých parťáků.

Zatímco z Balaton Parku odjel Bartoš pouze se 17., respektive 16. pozicí, v Rakousku skóroval díky sedmé pozici v úvodní jízdě. Druhé klání pro něj skončilo 15. příčkou. Celkově mu patří deváté místo se ziskem šesti bodů.

Třetí podnik Clio Cupu Bohemia se uskuteční o víkendu 7.-9. června na Slovakia Ringu. Zde bude šampionát součástí doprovodného programu mistrovství Evropy tahačů. Tým Carpek Service se opět ukáže v akci s trojicí Pekař, Dziwok, Bartoš. Ve zbytku sezony jsou ale ve hře také příležitostné starty zkušeného Richarda Meixnera a německého jezdce Henrika Seibela, který už se s týmem ukázal na Red Bull Ringu.