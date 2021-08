Na tři desítky účastníků odstartovaly k dvoudennímu etapovému závodu, který je součástí československého ultramaratonského poháru Ultracup, v Radvanci u Nového Boru. Nejrychlejším mužem byl Radek Brunner (SK Babice), který 109 kilometrů (66 + 43) s celkovým převýšením více než 3000 metrů zvládl za 9 hodin, 28 minut a 54 vteřin. Druhý skončil Jiří Horčička (ČAU – Ostřetín, 10:10:20) a třetí Petr Havlásek (MK Kladno, 11:36:00).

Ženám kralovala dvojice Pavla Hochmanová (SK Babice) - Pavla Opolecká (Opolteam), které spolu běžely obě etapy a dosáhly času 13:45:00, třetí se objevila v cíli Jana Šindlerová (iThinkBeer + ČAU, 14:54:27). Nedělní vložený krosový závod na sedm kilometrů vyhrál Lukáš Abraham (ZŠ Šumava) v čase 26 minut a 39 vteřin.

„Jsem moc rád, že se akce velice vydařila, líbila se a vložené úsilí a čas za těch jedenáct let se vyplatily. Deset lužických sedmistovek je moje srdcovka, zůstane to tak navždy,“ shrnul Martin Hunčovský podnik, jehož pořádání do budoucna předal Martinu Bláhovi.

To, že se pod jeho taktovkou jedná nejspíš o poslední ročník, avizoval Hunčovský už dříve. „Hlavní problém je v tom, že organizuji závod, který je pětasedmdesát kilometrů od mého bydliště. Tím, že nemám přímou vazbu na úřady a pomocníky, je to pro mě nesmírně komplikované. Už jen značení sto deset kilometrů dlouhé tratě, se kterým mi pomáhá ultramaratonec Petr Solnička, je technicky nesmírně náročné,“ uvedl.

Od závodu se ale rozhodně nechce zcela odstřihnout. „Budu rád při tom, třeba jako poradce, pomocník na občerstvovačce nebo jako běžec. Moc by mě lákalo, kdybych si konečně mohl původní trasu i zaběhnout, pokud bude v příštím ročníku zachována,“ vyslovil přání s tím, že už jen samotné pořádání závodu bylo podle jeho slov úžasné a nezapomenutelné.