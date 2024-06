Společně přicestovaly na Olympiádu dětí a mládeže, fandily si během závodu a obě také dosáhly na stupně vítězů. Středočeské slalomářky vévodily oběma jízdám. Pro zlato si díky té první dojela Anna Křižková, stříbro získala její kamarádka Adéla Vonešová. Po závodě se shodly: „Chceme spolu na olympiádu!“ A trenér Ondřej Chour by je na největší sportovní události podpořil: „Minimálně jako divák bych rozhodně přijel.“

Talentované sportovkyně se potkaly před třemi lety v kanoistickém klubu KK Brandýs: „Viděla jsem, jak závodí můj brácha. Hrozně mě to bavilo, tak jsem to chtěla zkusit taky,“ líčila Adéla, sestra juniorského reprezentanta Jakuba Voneše.

Zatímco jí k vodě dovedla sourozenecká inspirace, Anně pomohla náhoda. „Jednou jsme se koukali s rodiči do novin a byl tam leták s informací o nominačním náboru. Tak začala moje cesta v klubu,“ vybavila si.

„Tam jsme se s Aničkou viděly poprvé a kamarádství začalo,“ vzpomínala Adéla.

„Setkáváme se i mimo náš tým v osobním životě, někdy u sebe přespíme a jsme velmi rádi, že můžeme být nejlepší kámošky u nás v klubu,“ prozradila Anna.

Jsou z nich nejen kamarádky, ale teď i reprezentantky Středočeského kraje. Obě na jaře obdržely nominaci na Olympiádu dětí a mládeže do jižních Čech, a tak se ve vodáckém areálu Lídy Polesné utkaly s nejlepšími mládežnickými kanoistkami v republice.

Vodní slalom na kanoi měl na programu dvě jízdy a účastnicím se vždy počítal lepší čas. Za dotek tyče u branky byla penalizace dvě vteřiny, za neprojetí branky následoval padesáti sekundový trest.

V první jízdě zajela Anna fantastický čas 100,03 vteřin a byla spokojená: „Je to fajn výsledek, ale ve druhé jízdě chci čas ještě zlepšit. Musím zapracovat na protivodách.“ Na druhé příčce byla její kolegyně s časem 106,19 sekund, které vzkázala: „Ádě to moc přeju. Bylo by super skončit na prvních dvou pozicích.“

I přesto měla druhá kanoistka z první jízdy, tedy Adéla, chuť kamarádku porazit: „Určitě bych ráda Aničku potrápila, ale před závodem jí popřeju hodně štěstí,“ řekla a šla regenerovat.

Do druhých jízd vyrážely závodnice podle původních startovních čísel, Anna tak jela znovu dřív než její parťačka. První branku však pokazila, čas nevylepšila, jak chtěla, naopak se ještě strachovala o umístění: „Bála jsem se, že mě Áďa předjede, ale já bych jí to stejně přála.“ Jenže druhou jízdu měly před sebou i další závodnice.

Adéla se napodruhé zlepšila téměř o šest vteřin, čas 100,40 znamenal průběžné druhé místo a naději na stříbro.

Anna na kamarádku čekala v cíli. Když viděla, že zajela stříbrný čas, běžela k ní a objala ji. Na startu sice čekala ještě poslední závodnice, ale tandem na prvních dvou místech neohrozila. Zlato a stříbro patří Středočeskému kraji.

„Trošku jsem si myslela, že Aničku předjedu, ale teď jsem strašně šťastná,“ usmívala se Adéla, nakonec stříbrná a hodně spokojená.

Vítězce na místě gratulovala i její velká fanynka. „To je babička Eva, která přijela až z Vysočiny. Jsem ráda, že tady s dědou jsou, protože mě společně s rodiči hodně podporují,“ popisovala Anna.

„Mám sport velmi ráda. Kanoistiku jsem dříve tolik neznala, ale teď ji nejenom kvůli Aničce sleduju. Vím, že jsme jako republika opravdu dobří,“ líčila babička.

Kamarádky po medailovém závodě snily: „Jednou chceme vyrazit společně na opravdovou olympiádu.“ V tom je babička hned podpořila: „Pokud by mi to zdraví dovolilo, tak bych jela s dědou holky podpořit.“

Po závodě byl pochopitelně spokojený i trenér Ondřej Chour. „Dopadlo to fantasticky. Říkal jsem si, jestli se holky po druhé jízdě nevymění na první pozici, protože jsou hodně vyrovnané,“ prohlásil. „Obě jsou v tréninku šíleně poctivé. Asi to mají od rodičů, kteří jsou cílevědomí.“

Kanoistická výprava středočeského kraje získala za první závodní den sedm medailí. Kromě už zmíněných přidala Adéla ještě další druhou příčku na kajaku. Stříbro v odpoledním programu brala ve vodním slalomu na kajaku Alžběta Vencová. Pro bronz si dojel David Nožíř a také Alžběta Vencová, třetí místo přidala také Silvie Vulcová v odpoledním programu.

Autor: Karel Schamberger