„Gratulujeme Českým Budějovicím, určitě byly lepším týmem. My máme na čem pracovat. Věřím, že další zápasy budou lepší,“ prohlásil po souboji dvou polských trenérů ten hostující Marcin Krys.

Sněhová kalamita Aero nezastavila, také pracovníci domácího klubu udělali všechno, aby se zápas uskutečnil. "Náš pilný pan údržbář Pavel Šlapanský odklidil sníh z okolí Sportovní haly," pochválilo vedení Jihostroje údržbáře sportovní haly.

Sněhová kalamita se podepsala na nižší divácké návštěvě, ale ti, co přišli, nelitovali. Odolena Voda potvrzovala formu a domácí volejbalisté, povzbuzeni výborným výkonem v Lize mistrů, nezůstávali pozadu. Jihostroj skvěle bránil, a to nejen v poli, ale hlavně na bloku. Také většina krásných dlouhých výměn, které nutily všechny diváky k nadšenému potlesku, končila ve prospěch hráčů Českých Budějovic. Ti se od poloviny setu ujali vedení, které postupně navyšovali a nepustili ho až do konce sady.

Sestavy i ve druhém dějství zůstaly nezměněné. A znovu si lépe vedli domácí, parádním útokem ze zadní zóny zvyšoval Kalabanov už na 17:11. Poslední bod v setu napsal pokaženým útokem Jachnicki a Budějovice získaly i druhou sadu.

„První dva sety z naší strany nebyly dobré. Očekávám od našich hráčů, že udržíme úroveň, kterou jsme nastavili ve třetím setu," podotkl Marcin Krys, který za stavu 2:0 na sety stáhl k radikálnímu řezu do sestavy.

Místo nahrávače Démara přišel na palubovku další Polák Durski a na smeč místo Šulce Chevalier. Zpočátku se hostům dařilo, odskočili na 4:0, ale stíhací jízda Jihostroje byla úspěšná, i když „Odolka“ vzdorovala až do napínavé koncovky.

To už byl na domácí straně Ondrovič, který nejprve na servis, potom i na síť vystřídal Sedláčka, na blok místo Carísia na okamžik naskočil vysokánský kubánský univerzál González (208 cm). Poslední „slovo“ měl Stijn van Schie, který proměnil druhý mečbol.

„Budějovice potvrdily, že doma hrají opravdu dobře," soudil kapitán poražených Matyáš Démar. „My jsme dostali takovou nálož, kolik sněhu napadlo tady v Jihočeském kraji. Musím tým pochválit, že bojoval až do konce. Kluci, kteří přišli do zápasu ze střídačky, nám pomohli. Gratulujeme Budějovicím.“

9. kolo extraligy: Jihostroj ČB – Aero Odolena Voda 3:0 (17, 13, 23)

Nejvíce bodů: Luengas 21, van Schie 13, Balabanov 6 – Hladík 15, Svoboda 7, Chevalier 4. Esa: 5:3. Bloky: 8:1. Chyby: 17:20. Rozhodčí: Velinov – Dmejchal.

Jihostroj ČB: Luengas, Balabanov, van Schie, Carísio, Taylor-Parks, Sedláček – libero Michálek (Ondrovič, González).

O: Voda: Svoboda, Blumbergs, Hladík, Šulc, Carabali, Démar, libero Hadrava (Chevalier, Durski, Jachnicki, Kerkvliet).