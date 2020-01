Po podzimu je nejlepším střelcem Divize B, ačkoli Štětí je ve spodní polovině tabulky, navíc pálí i ve futsale. V nejvyšší soutěži nastřádal za Mělník už 14 branek, spolu s Josefem Gabčem nejvíc v týmu. V září si vysloužil první pozvánku do seniorské reprezentace a hned zaznamenal dva góly. I proto ho trenér Tomáš Neumann zařadil do závěrečné nominace, která se na začátku února porve v Brně v kvalifikaci o světový šampionát futsalistů, který bude v roce 2020 v Litvě.

Začneme fotbalovou divizí, jaká byla podzimní část?

Začali jsme hrozně špatně a po pěti kolech byli bez bodového zisku, když jsme čekali, že dokážeme něco ukopat alespoň v domácím prostředí. Pak se ale vše zlepšilo, začali jsme vyhrávat a nakonec máme v polovině soutěže na kontě osmnáct bodů. I když si myslím, že jsme jich mohli mít třeba o šest, nebo sedm více.

Nyní začala příprava na odvetnou část soutěže, jaké jsou cíle Štětí pro jaro?

Začali jsme před týdnem, je tady hodně nových kluků a hodně běháme, tak to vypadá, že na jaře zkusíme soupeře uběhat (smích). A cíl je jasný, nespadnout a zachránit pro Štětí divizní soutěž.

Nyní pojďme k futsalu, blíží se nominační boje o účast na světovém šampionátu v Litvě. Jedna ze skupin se hraje v Brně a vy nechybíte v nominaci…

Nejprve mě čeká ještě zápas ve Varta futsal lize, kdy přivítáme s Mělníkem na své palubovce Helas Brno. Pak máme reprezentační sraz, který je 29. ledna, od 2. února je na programu kvalifikace. Postupně se utkáme se Slovinskem, o den později s Rumunskem a nakonec 5. února s Kazachy. Pokud by se nám podařilo skupinu vyhrát, postupujeme na MS 2020 v Litvě, druhého ve skupině pak čeká baráž, ale tady budou hodně silní soupeři. Nejlepší by bylo skončit první, ale bude to hodně těžké.

Zatím jste za reprezentaci nastoupil pětkrát, máme na kontě dva vstřelené góly. Jak vidíte své šance představit se divákům v Brně?

Je nás v nominaci čtrnáct a sestavu vždy oznámí trenéři den před zápasem. Chybět nám bude zraněný kapitán Rešetár, gólman Gerčák a v prvním utkání bude pro karty mimo i Seidler, takže tady bych se mohl dostat do hry. Hlavní ale je uspět jako tým a vybojovat postup na světový šampionát.

I když je vám teprve třiadvacet let, v mělnickém Olympiku už platíte za zkušeného hráče…

Třeba v posledním zápase v Chrudimi jsme měli jasně nejmladší kádr v soutěži. Snažím se klukům předávat nějaké zkušenosti a oni mě respektují a snaží se pobrat co jim říkám.

JAKUB VÍTEK