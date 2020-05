Příchod synů trenéra Aera z barážové sezony 2018 klub z Prahy-východ potvrdil na svých stránkách. Oba se do tuzemské nejvyšší soutěže přesunou z působení v zahraničí. Tam také coby mládežníci dělali pod dohledem svého otce první krůčky k profesionálním kariérám.

203 centimetrů vysoký nahrávač Matyáš (nar. 1991) se do Česka vrací z francouzského Tours VB. Na rozdíl od předešlého působení v Nantes a později ve švýcarském Biogas Volley Näfels ovšem tentokrát nemíří do mateřského ČZU Praha, dnešních Lvů, ale do Odolena Vody. Právě její dres oblékal v sezoně 2010/2011 jako vůbec první v nejvyšší soutěži. Později hájil také barvy liberecké Dukly, s níž vybojoval druhé a třetí místo v extralize.

O pět let mladší smečař Lukáš si renomé vydobyl hlavně za hranicemi. V Nantes se hned při svém prvním profesionálním angažmá setkal v jediném týmu se starším sourozencem i otcem Martinem v roli trenéra. Od loňského podzimu „bouchal“ německou Bundesligu v barvách Volleys Bühl. Stejně jako nejmladší syn Martina Démara Jonáš má francouzské občanství. Na rozdíl od Matyáše, který se zúčastnil mistrovství Evropy 2017 v Polsku, tak nejspíš nikdy nenahlédne do české reprezentace.

Z Francie, kde jako trenér působí už deset let a stejně dlouho tam i hrával, se musel kvůli pandemii koronaviru narychlo vrátit i samotný Martin Démar. V dubnovém rozhovoru pro Deník uvedl, že aktuálně tráví čas s manželkou Kateřinou na chalupě u Prahy. „Ještě jsme se stačili vrátit do Česka, než prezident Macron zavřel hranice. Nedokážu si představit, že bychom byli zavřeni v bytě v Nancy,“ přiznal bývalý asistent u české reprezentace, který v současné době trénuje Grand Nancy VB, ambiciózní tým bojující o postup do nejvyšší soutěže.