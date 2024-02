V rozběhu dosáhla času 53,73, když zůstala šest setin za první Terezou Petržilkovou. Ve finále pak prolétla kolem papírově silnějších Marcely Pírkovou a Nikoly Bendovou. Při tom se v případě studentky třetího ročníku Obchodní akademie jednalo o teprve druhou zkušenost s touto tratí.

Podle mínění trenéra Tomáše Vojtka se jedná o překvapení. „Na začátku halové sezony si čtyřstovku jednou vyzkoušela, ale pak laborovala s kolenem a stehnem. To nedovolovalo jít do rychlosti, a tak šlapala na rotopedu a cvičila v bazénu,“ vyprávěl kouč, který před šampionátem moc nevěřil, že by v Ostravě mohla zvládnout dva ostré závody.

Čeká ji Glasgow, bude bojovat o Paříž

„Když jsem viděl, jak bez větších problémů postoupila do finále, vypadalo to nadějně. Pak jsme si zopakovali, jak by se měla zachovat na seběhu po prvním kole, a to už jsem si myslel, že by to na bronz mohlo vyjít,“ popisoval kouč.

Vyšlo to. Lada Vondrová a Tereza Petržilková byly pochopitelně mimo dosah. „Dva závody vydržela. Běžela správně takticky. Nebylo jí, co vytknout. Se štafetou pojede na mistrovství světa do Glasgow, a pokud tam holky slušně zaběhnou, mohla by přijít pozvánka i k účasti na štafetové mistrovství světa na Bahamy, kde půjde o kvalifikaci na olympiádu,“ zmínil Vojtek.

Podle něj se v létě se rodačka z Prahy zase vrátí k osvědčené kombinaci 100 a 200 metrů. Nicméně už teď navázala na skvělou minulou sezonu, během níž vyhrála na Evropském olympijském festivalu mládeže v Mariboru dvoustovku a z evropského juniorského šampionátu v Jeruzalémě přivezla medaile z obou štafet.

Kam doběhne letos?