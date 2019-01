Plzeň - Přímý souboj o páté místo? Jenom na papíře! Futsalisté mělnického Olympiku jej přepustili domácímu Interobalu po výsledku, který je nejspíš bude ještě nějakou dobu probouzet ze snů. Nula-čtrnáct není nejvýraznějším propadákem Varta ligy jen proto, že okleštěná sestava Ostravy schytala v říjnu na Spartě ještě o dvanáct gólů více.

Ve druhém koe VARTA futsal ligy se Olympiku Mělník povedla doma senzace. Výsledkem 4:2 zdolal favorizovaný Interobal Plzeň. Odveta však měla úplně jiný průběh. | Foto: DENÍK/Michal Pavlík

Jen něco málo přes měsíc uplynulo od zápasu, v němž Mělničtí oslavili velkolepé vítězství nad Spartou. Na začátku nového roku si ovšem mohou nechat zdát o bodech i přijatelných porážkách. Podruhé v řadě se naopak stali fackovacím panákem. Po domácí devítce od Teplic přišla ještě daleko výraznější potupa na západě Čech. Soupeř vracel porážku z prvního vzájemného utkání s hodně „lichvářskými“ úroky.

„To, co jsme dneska předvedli, byla parodie na futsal. Výsledek není dán tím, že Plzeň předvedla dobrý výkon, ale tím, že my jsme byli naprosto tragický,“ nešetřil po výbuchu hráče jejich trenér Jakub Němec.

Nezdar nehodlal svalovat na marodku, která rozcupovala ideální sestavu na hadry, ani komplikace v dopravě. Kvůli nim se hosté dostavili do haly až na poslední chvíli před úvodním výkopem, a zápas proto začal s asi patnáctiminutovým zpožděním.

„To, že nám chybí většina hráčů sestavy, je jedna věc, ale nemůžeme k utkání přistoupit tímto způsobem. Připadalo mi, že většina hráčů nebyla na utkání psychicky přítomna. Neplnili jsme vůbec taktiku, chybělo nasazení, důraz a chuť hrát,“ vykládal Němec, proč se ze zápasu záhy stala jednoznačná záležitost. „Nedařilo se nám vůbec nic, proti tomu Plzeň do čeho kopla, to skončilo v bráně. Ze zápasu se musíme poučit, jít do sebe a do příštího úplně změnit přístup.”

Interobal Plzeň – Olympik Mělník 14:0 (6:0)

Branky a nahrávky: 3. Mižár (Künstner), 5. Kovács (Holý), 10. Rešetár, 16. Kovács (Holý), 19. Křemen (Kovács), 20. Buchta (Künstner), 23. Rešetár, 24. Künstner, 26. Abrham, 29. Turek, 31. Holý (Kovács), 36. Turek, 38. Rešetár (Abrham), 38. Abrham (Holý).