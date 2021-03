Už opadlo prvotní zklamání? Určitě bylo obrovské…

Obrovské bylo a upřímně - ještě neopadlo. Tedy minimálně u mě ne. Takový konec si nikdo z nás rozhodně nepřál. Byl možná nejhorší, jaký mohl být. A asi nikdo s ním nepočítal. Věřili jsme, že za sebou máme dobrou sezonu, která ještě rozhodně nebude končit.

Máte recept, jak takové zklamání překonat? Funguje u vás třeba nějaká fyzická činnost, nebo úplné vypnutí od volejbalu?

Chce to asi čas. Byl jsem dneska na procházce, je to taková slabá útěcha. Nevíme moc, co se bude dít. Trenér musí naplánovat, jak se bude trénovat. Se zápasy pro nás ještě sezona nekončí. Máme všichni smlouvy. Trénovat se bude dál. Těch pár dní se z toho člověk musí nějak dostat. Jsme z toho nešťastní, ale svět nekončí.

Asi o to horší, když se kvůli opatřením příliš nedá jinak zabavit, že?

Je to tak. I z toho důvodu jsem si ani nepřipouštěl, že bychom mohli vypadnout už teď. Člověk nevidí, co dál, když minimálně tři týdny nikam nesmí. Je to o to horší.

Kde hledáte příčinu toho, proč série s Beskydy dopadla, jak dopadla?

Nevím. Jsem přesvědčený, že jsme všichni udělali maximum. Beskydy prostě hrály výborně. Měly výborně načtenou taktiku. Věděly, co na nás hrát. A dařilo se jim to plnit. Hrály výborně v obraně. Přehrávaly nás na útoku. Bohužel musím z mého pohledu říct, že postoupily zaslouženě. Dokázaly se na nás asi připravit lépe než my na ně.

Asi se naplnila i vaše nedávná slova, že domácí prostředí v současné době, kdy na zápasy nesmějí diváci, neznamená až takovou výhodu. Chyběla hodně podpora z publika, která je na Odolce vždy obrovská?

Je to tak, i když jsme si na to už svým způsobem zvykli. Bez diváků přece jen probíhala větší část sezony. Domácí zápasy by nejspíš probíhaly jinak. Výhoda publika a atmosféry se takto stírá. Neříkám, že bychom postoupili, pokud by tu byli lidé, ale by to bylo jiné. Minimálně by to byl větší zážitek a play-off zápasu by to ještě přidalo na významu.

Začátek pondělního zápasu působil dost nervózně, což u vašeho týmu vydrželo celý první set. Projevil se televizní přenos, důležitost rozhodujícího zápasu, nebo čím to bylo?

Nevím, jak ostatní, ale mohlo to být u každého tak i tak. Navíc se začalo se zpožděním, což se taky mohlo podepsat. Jako tým jsme ale zkušení, takže věřím, že televizní přenos nás nerozhodil. Spíš ta důležitost zápasu, ve kterém šlo o všechno.

Druhý set přinesl zvrat, jaký se příliš často nevidí. Při vedení 22:16 jste už určitě viděli srovnání na 1:1. Co se stalo, že hosté udělili osm bodů v řadě?

Co přesně se stalo, nedokážu říct, ale stávat se to nesmí. Asi se toho sešlo víc. Z naší strany to byl výpadek, od soupeře úžasná série na servisu. Nejsem si jistý, že se to tomu hráči (Jan Pospíšil) povede v dohledné době znovu. Několikrát za sebou trefil podání nejlépe, jak mohl. My jsme si s tím nedokázali poradit a dělali chyby. V takové fázi zápasu a sezony si to nemůžeme dovolit. Bylo to tristní a v tu chvíli se zápas zlomil. Když se na to zpětně podívám, tak to bylo rozhodující.

I vy sám jako byste se dostával do provozní teploty pomaleji než obvykle včetně předešlých zápasů v sérii. Čím to?

Nevím, proč to včera nějak nešlo a bylo to opravdu horší než ty dva zápasy předtím, kdy se mi hrálo dobře a odpovídaly tomu i statistiky. Je možné, že se Beskydy lépe připravily. Fyzicky jsem se cítil dobře a nemůžu to svádět na únavu, ale nešlo to, jak bych si přál a jak by bylo potřeba.

Nezamrzelo vás znovu i to, že vám přímá účast ve čtvrtfinále unikla vlastně jen o jedinou výhru?

Nějaké slovo o tom v šatně padlo, ale jen ze zoufalství. Teď už to nic neznamená, ani nezmění. Samozřejmě o to větší škoda. Play-off by nám pozítří teprve začínalo, místo toho už máme konec sezony. Je to smutné, ale nedá se nic dělat.

Celkově je sezona hodně zvláštní – chybějící diváci, nedlouho po startu dlouhá pauza, týmy v karanténě. Jak si ji budete pamatovat?

Jako specifickou a takovou, kterou už, doufám, nikdy nezažiju. Hrát bez lidí je takové smutné, zvláštní. Snažit do toho znovu dostat po všech pauzách a lockdownu, bylo pro všechny těžké a nikdo, myslím, nebude stát o to zažít to znovu. Zajímavá zkušenost, ale v ničem pozitivní. Ale podmínky měli všichni stejné, i když někoho to možná poznamenalo víc. Doufám, že příští ročník už bude normální.

Kam podle vás mohou dojít Beskydy, které nyní narazí na silné Karlovarsko?

Beskydy nás asi mohly zaskočit tím, že hrály opravdu dobře. Jejich postavení na desátém místě tabulky z mého pohledu úplně neodpovídalo. Nevěřím ale tomu, že by mohly projít i přes Karlovy Vary. Ty spolu s Budějovicemi považuji i podle postavení v tabulce za největší favority na titul.