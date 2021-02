/ROZHOVOR/ Když bylo Martinu Hladíkovi (24) necelých deset, sportovní hala v Odolena Vodě pro něj byla magnetem. Ve třinácti už ho volejbal pohltil. Dnes je kapitánem Aera a s mužstvem se chystá na vrchol extraligové sezony v podobě vyřazovací části.

Martin Hladík, kapitán Aera Odolena Voda | Foto: Aero O. Voda

Jak hodnotíte sedmé místo po základní části v kontextu toho, že jste byli až do posledního kola ve hře o šestku, která by vám zajistila přímý postup do čtvrtfinále?

Skončilo to pro nás, řekněme, trochu nešťastně. Šesté místo bylo cílem, který jsme chtěli splnit. Že nám uniklo o bod, či dva, o to větší škoda. Na druhou stranu je pro nás důležité, že poslední zápasy se nám povedly. Troufám si říct, že jsme je odehráli dobře a do předkola můžeme jít se sebevědomím. Věřím, že to zvládneme a ve finále nebude vadit, že jsme šestku neudělali.