„Jsem velice rád, že jsem se mohl posunout ve futsale výš. Hrozně moc děkuji Mělníku za to, že mi umožnil odejít do Sparty,“ uvedl třiadvacetiletý univerzál k nové výzvě své úspěšné kariéry. Ta byla dosud výhradně spojená právě s Mělníkem.

Za jeho první tým odehrál 83 zápasů, během kterých si připsal úctyhodnou stovku gólů, z toho více než čtyřicet v nejvyšší soutěži. I přes velmi nízký věk se stal jedním z nejúspěšnějších hráčů klubové historie.

Nyní by si ovšem rád sáhl i na nějakou tu týmovou trofej. „Do Sparty jdu s nejvyššími ambicemi a chtěl bych na konci sezony zvedat pohár nad hlavu,“ netají se.

Pro Olympik nejde o neočekávanou ztrátu, ne však o to menší. „Už minulou sezonu jsme byli se Spartou domluvení, že Voky půjde na play-off k ní, výměnou za hostování Hrdiny v Olympiku. To druhé vyšlo náramně, to první, kvůli pandemii a ukončení soutěží v březnu už ne. Takže vše dopadlo až na novou sezonu,“ připomněl manažer Olympiku Pavel Šuba.

Jeho tým se tak ve čtvrté prvoligové sezoně v řadě bude muset obejít bez jedné ze svých klíčových postav. „Jednou jsme mu to slíbili, tak ať jde poznávat nové prostředí. A jestli to pro něj bude plus, se ukáže během sezony. Sparta bude úplně jiná, než v minulých dvou sezonách. Odchází z ní většina top hráčů a bude se tvořit zase od základů. Možná i proto Jirka najde rychleji své místo v týmu. Můžeme mu jen popřát, ať se posouvá výš a a hlavně mu drží zdraví,“ dodal Pavel Šuba.