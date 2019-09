Pocta pro něj samotného i pro celý klub. Kapitán futsalistů Olympiku Mělník Jiří Vokoun figuruje mezi čtrnáctkou vyvolených reprezentačního trenéra Tomáše Neumanna před přípravným turnajem v Polsku.

Dvougólový kapitán Mělníka Jiří Vokoun stíhá libereckého Jakuba Krasnického. | Foto: Miloslav Cihlář

„Je to super pocit vědět, že si budu moci zahrát za českou reprezentaci. Je to velká čest zahrát si se lvem na prsou. Hrozně si toho vážím. Moc se těším a snad to i dobře dopadne,“ podělil se o své dojmy dvaadvacetiletý univerzál.